      Andrea Jeremiah

      பெயர்: ஆண்ட்ரியா ஜெரெமையா

      பிறந்த தேதி: 1985-12-21

      பட்டம்: Andrea Jeremiah

      இருப்பது: ராணிப்பேட்டை

      நடிப்பில்: 18 ஆண்டு(கள்)

