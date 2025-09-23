Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » சினிமாசினிமா செய்திகள்

      சினிமா செய்திகள்

      விஜய் யேசுதாஸ்- சின்மயி காம்போவில் பைசன் படத்தின் 3-வது சிங்கிள் வெளியீடு
      X

      விஜய் யேசுதாஸ்- சின்மயி காம்போவில் பைசன் படத்தின் 3-வது சிங்கிள் வெளியீடு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்23 Sept 2025 6:34 PM IST
      • இந்த பாடலின் வரிகளை மாரி செல்வராஜ் எழுதியுள்ளார்.
      • விஜய் யேசுதாஸ் மற்றும் சின்மயி ஸ்ரீபதா இந்த பாடலை பாடியுள்ளனர்.

      மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் துருவ் விக்ரம் நடித்துள்ள படம் பைசன். இப்படத்தில் துருவ் விக்ரமுக்கு ஜோடியாக அனுபமா பரமேஸ்வரன் நடித்துள்ளார்.

      இது கபடி வீரரின் வாழ்க்கை வரலாற்று கதை ஆகும். இந்த படத்தை பா. ரஞ்சித்தின் நீலம் புரொடக்ஷன்ஸ் மற்றும் அப்ளாஸ் எண்டர்டெயின்மென்ட் நிறுவனங்கள் இணைந்து தயாரித்துள்ளது.

      பைசன் படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்த நிலையில், திரைப்படம் வரும் தீபாவளியை முன்னிட்டு அக்டோபர் 17-ம் தேதி வெளியாக இருக்கிறது.

      இப்படத்தின் முதல் சிங்கிளான தீக்கொளுத்தி பாடலை படக்குழு அண்மையில் வெளியிட்டது. இப்பாடல் மக்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. அதனை தொடர்ந்து பைசன் படத்தின் 2-வது பாடலான றெக்க றெக்க பாடலும் சமீபத்தில் வெளியாகியது. இந்த பாடலை வேடன் மற்றும் அறிவு பாடினர். இதனால் பெரிய அளவில் இந்த பாடலும் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.

      இந்நிலையில் இந்த படத்தின் 3-வது பாடலான சீனிக்கல்லு, பாடலை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. இந்த பாடலின் வரிகளை மாரி செல்வராஜ் எழுதியுள்ளார். விஜய் யேசுதாஸ் மற்றும் சின்மயி ஸ்ரீபதா இந்த பாடலை பாடியுள்ளனர்.

      Bison Dhruv Vikram mari selvaraj பைசன் துருவ் விக்ரம் மாரி செல்வராஜ் 
      Next Story
      ×
        X