என் மலர்
சினிமா செய்திகள்
எனக்கு 63... உனக்கு 37... 4-வது திருமணத்திற்கு தயாராகும் டாம் குரூஸ்
- இருவரும் திருமணம் செய்ய உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
- திருமணம் தொடர்பான திட்டங்கள் வகுத்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.
ஹாலிவுட் சினிமாவில் டாம் குரூஸ், நடிகை அனா டி அர்மாஸுடன் காதல் என சில நாட்களாக கிசுகிசுக்கப்பட்டு வந்தது. இதுதொடர்பாக இருவரும் எதுவும் கூறாத நிலையில், இருவரும் திருமணம் செய்ய உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
இந்த ஜோடி இன்னும் திருமண நிச்சயதார்த்தம் செய்யவில்லை. இருப்பினும் திருமணம் தொடர்பான திட்டங்கள் வகுத்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.
அந்த வகையில், டாம்- அனா டி அர்மாஸ் திருமணம் விண்வெளியில் நடைபெற உள்ளது. இதனால் விண்வெளியில் திருமணம் செய்து கொள்ளும் முதல் ஜோடி இவர்கள் தான் என்கின்றனர்.
63 வயதான டாம் குரூஸ் ஏற்கனவே மூன்று திருமணங்களை செய்து உள்ள நிலையில், தற்போது 37 வயதான அனா டி அர்மாஸை நான்காவதாக திருமணம் செய்ய உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Next Story