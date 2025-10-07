என் மலர்tooltip icon
      தீபாவளிக்கு வெளியாக இருந்த லவ் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி படத்தின் ரிலீஸ் ஒத்திவைப்பு
      தீபாவளிக்கு வெளியாக இருந்த 'லவ் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி' படத்தின் ரிலீஸ் ஒத்திவைப்பு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்7 Oct 2025 5:00 AM IST (Updated: 7 Oct 2025 5:00 AM IST)
      • திரைப்படம் வரும் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு அக்டோபர் 17 ஆம் தேதி வெளியாக இருந்தது.
      • ஜோடியாக கீர்த்தி ஷெட்டி நடித்துள்ளார்.

      இயக்குனர் சுதா கொங்கராவிடம் உதவி இயக்குனராக பணியாற்றிய கீர்த்தீஸ்வரன் இயக்கத்தில் அடுத்ததாக ட்யூட் படத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதன் நடித்துள்ளார். இப்படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக பிரேமலு புகழ் மமிதா பைஜூ நடித்துள்ளார்.

      திரைப்படம் வரும் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு அக்டோபர் 17 ஆம் தேதி வெளியாக இருக்கிறது. அதே நாளில் பிரதீப் ரங்கநாதனின் லவ் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி (Lik) திரைப்படமும் வெளியாக இருப்பதாக அறிவிக்கப்ட்டது.

      விக்னேஷ் சிவன் இயக்கும் இப்படத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதனுக்கு ஜோடியாக கீர்த்தி ஷெட்டி நடித்துள்ளார். நாம் தமிழர் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் இப்படத்தில் நடித்துள்ளார்.

      இந்நிலையில் டூட் படம் அதே நாளில் வெளியாவதால் Lik படத்தின் ரிலீஸ் தேதியை ஒத்திவைத்து படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

      இதனால், எல்ஐகே நவம்பர் அல்லது டிசம்பர் வெளியீடாகத் திரைக்கு வரலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

