Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » சினிமாசினிமா செய்திகள்

      சினிமா செய்திகள்

      LOKAH- SUPER HERO SENSATION: மக்களின் அமோக ஆதரவால் ஷோக்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு
      X

      LOKAH- SUPER HERO SENSATION: மக்களின் அமோக ஆதரவால் ஷோக்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்30 Aug 2025 1:24 PM IST (Updated: 30 Aug 2025 1:29 PM IST)
      லோகா படத்தை டொமினிக் அருண் இயக்கியுள்ளார்.

      பிரேமலு நடிகர் நஸ்லேன் மற்றும் கல்யாணி பிரியதர்ஷன் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்து வெளியாகியுள்ள திரைப்படம் லோகா. இவர்களுடன் சாண்டி, சந்து சலிம் குமார், அருண் குரியன் மற்றும் சாந்தி பாலசந்திரன் ஆகியோரும் நடித்துள்ளனர். இப்படத்தை டொமினிக் அருண் இயக்கியுள்ளார்.

      திரைப்படம் வெளியாகி மக்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்று வருகிறது. ரசிகர்கள் பலரும் படத்தை பாராட்டி இணையத்தில் பதிவிட்டு வருகின்றனர். கல்யாணியின் நடிப்பு பலரால் பாராட்டப்படுகிறது.

      திரைப்படம் தமிழில் இன்று வெளியானது. இதனை ஏ.ஜி.எஸ் நிறுவனம் தமிழ் நாட்டில் வெளியிடுகிறது. திரைப்படம் மக்கள் பலரால் விரும்பப்படுவதால் கேரளாவில் காட்சிகளை அதிகம் செய்துள்ளனர்.

      இப்படி ஒரு திரைப்படத்தை தயாரித்ததற்கு துல்கர் சல்மானை கொண்டாடி வருகின்றனர்.. இப்படம் மலையாள சினிமாவை அடுத்தக்கட்டத்திற்கு கொண்டு சென்றுள்ளது. படத்தில் சில நட்சத்திர நடிகர்கள் கேமியோ ரோலில் நடித்துள்ளனர்.

      Lokah Kalyani Priyadarshan Naslen கல்யாணி பிரியதர்ஷன் நஸ்லென் 
      Next Story
      ×
        X