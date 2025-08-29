Live
      தீபாவளிக்கு வெளியாகும் இளம் நடிகர்களின் திரைப்படங்கள்!
      தீபாவளிக்கு வெளியாகும் இளம் நடிகர்களின் திரைப்படங்கள்!

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்29 Aug 2025 11:41 AM IST
      • சூர்யாவின் கருப்பு, கார்த்தியின் சர்தார் 2 ஆகிய இரண்டு படங்களும் தீபாவளி ரிலீஸுக்கு குறி வைத்தன.
      • ஷண்முக முத்துசாமி இயக்கத்தில் ஹரிஷ் கல்யாண் மற்றும் அதுல்யா டீசல் படத்தில் நடித்துள்ளனர்.

      தீபாவளி, பொங்கல் என்றாலே சினிமா ரசிகர்களுக்கு கொண்டாட்டம்தான். ஏனெனில் அப்போது நிறைய திரைப்படங்கள் வெளியாகும். பெரிய நட்சத்திர நடிகர்களின் திரைப்படம் வெளியாகும். தீபாவளி அன்று வீட்டில் கறி சாப்பாடு சாப்பிட்டுவிட்டு பிடித்த நடிகர்களின் திரைப்படத்தை திரையரங்கில் பார்ப்பது தான் பல மக்களின் வழக்கமே.

      ஆனால் கடந்த பல வருடங்களாகவே ரஜினி, விஜய், அஜித், கமல் போன்ற பெரிய நடிகர்களின் படங்கள் தீபாவளி பொங்கல் நேரங்களில் வெளியாவது இல்லை. அதேப்போல் இந்த வருடமும் எந்தவித நட்சத்திர நடிகர்களின் திரைப்படமும் வெளியாகவில்லை.

      சூர்யாவின் கருப்பு, கார்த்தியின் சர்தார் 2 ஆகிய இரண்டு படங்களும் தீபாவளி ரிலீஸுக்கு குறி வைத்தன. ஆனால் அந்த படங்களின் ஓடிடி உரிமைகள் இதுவரை விற்கப்படவில்லை. எனவே அந்த இரண்டு படங்களும் அடுத்த வருடம்தான் ரிலீஸ் என சொல்லப்படுகிறது.

      இந்நிலையில் தீபாவளி அன்று உறுதியாக வெளியாகும் படங்களின் லிஸ்டை பார்ப்போம்.

      பைசன்

      மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் துருவ் விக்ரம் மற்றும் அனுபமா பரமேஷ்வரன் முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர். இப்படம் கபடி விளையாட்டு மற்றும் வீரர்களை அடிப்படையாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட திரைப்படமாகும்.

      டீசல்

      ஷண்முக முத்துசாமி இயக்கத்தில் ஹரிஷ் கல்யாண் மற்றும் அதுல்யா இப்படத்தில் நடித்துள்ளனர். படத்தின் வெளியான இரண்டு பாடல்களும் மிகப்பெரிய ஹிட்டானது. படத்தின் இசையை திபு நினன் தாமஸ் இசையமைத்துள்ளார்.

      LIK

      பிரதீப் ரங்கநாதன் , கிருத்தி ஷெட்டி, எஸ்.ஜே சூர்யா முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர். இப்படத்தை விக்னேஷ் சிவன் இயக்கியுள்ளார்.

      ட்யூட்

      கீர்த்திவாசன் இயக்கத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதன் மற்றும் மமிதா பைஜு முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர். படத்தின் இசையை சாய் அபயங்கர் மேற்கொண்டுள்ளார்.

      இந்நிலையில்தான் பிரதீப் ரங்கநாதனின் டியூட் மற்றும் எல்.ஐ.கே ஆகிய இரண்டு படங்களும் தீபாவளிக்கு ரிலீஸ் ஆகும் என படக்குழு அறிவித்துள்ளது. ஆனால் இதில் ஏதாவது ஒன்றே வெளியாகும் என பிரதீப் சமீபத்தில் கூறினார்.

      எனவே பைசன், டீசல் ஆகிய இரண்டு படங்களும் உறுதியான நிலையில் பிரதிப் ரங்கநாதனின் எல்.ஐ.கே அல்லது ட்யூட் என இந்த தீபாவளிக்கு மூன்று படங்கள் வெளியாகும் என எதிர்ப்பார்க்கப்படுகிறது.

