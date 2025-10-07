Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » சினிமாசினிமா செய்திகள்

      சினிமா செய்திகள்

      பைசன் படத்தின் அடுத்த சிங்கிள் 9ஆம் தேதி வெளியாகிறது
      X

      பைசன் படத்தின் அடுத்த சிங்கிள் 9ஆம் தேதி வெளியாகிறது

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்7 Oct 2025 9:38 PM IST
      • மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் துருவ் விக்ரம் நடித்துள்ள பைசன் தீபாவளியை முன்னிட்டு 17ஆம் தேதி ரிலீஸ் ஆக உள்ளது.

      மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் துருவ் விக்ரம் நடித்துள்ள படம் 'பைசன்'. இப்படத்தில் துருவ் விக்ரமுக்கு ஜோடியாக அனுபமா பரமேஸ்வரன் நடித்துள்ளார். இது கபடி வீரரின் வாழ்க்கை வரலாற்று கதை ஆகும். இந்த படத்தை பா. ரஞ்சித்தின் நீலம் புரொடக்ஷன்ஸ் மற்றும் அப்ளாஸ் எண்டர்டெயின்மென்ட் நிறுவனங்கள் இணைந்து தயாரித்துள்ளது.

      இந்த படத்தில் அனுபமா பரமேஸ்வரன், ரெஜிஷா விஜயன், பசுபதி, கலையரசன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். 'பைசன்' படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்த நிலையில், திரைப்படம் தீபாவளியை முன்னிட்டு அக்டோபர் 17-ம் தேதி வெளியாக உள்ளது. இதனால் படத்தின் ப்ரோமோஷன் நடைபெற்று வருகிறது. இப்படத்திற்கு நிவாஸ் கே பிரசன்னா இசையமைக்கிறார்.

      இப்படத்தின் காளமாடன் கானம் பாடல் நாளை மறுதினம் (வியாழக்கிழமை) வெளியாகும் என படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

      mari selvaraj Dhruv Vikram மாரி செல்வராஜ் துருவ் விக்ரம் 
      Next Story
      ×
        X