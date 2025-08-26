என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » சினிமாசினிமா செய்திகள்

      சினிமா செய்திகள்

      LIK படத்தின் First Punch நாளை வெளியீடு- படக்குழு அறிவிப்பு
      X

      'LIK' படத்தின் 'First Punch' நாளை வெளியீடு- படக்குழு அறிவிப்பு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்26 Aug 2025 9:41 PM IST
      • இப்படத்தின் முதல் பாடலான தீமா தீமா பாடல் வெளியாகி மக்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்று ஹிட்டானது.
      • அனிருத் இந்தப் படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளார்.

      இயக்குனர் விக்னேஷ் சிவன் லவ் இன்ஷுரன்ஸ் கம்பெனி திரைப்படத்தை இயக்கியுள்ளார். இந்தப் படத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதன், கீர்த்தி ஷெட்டி முன்னணி கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்து உள்ளனர்.

      இந்தப் படத்தை நயன்தாரா, விக்னேஷ் சிவனின் ரௌடி பிக்சர்ஸ் மற்றும் 7 ஸ்கிரீன் ஸ்டூடியோ நிறுவனம் இணைந்து தயாரித்துள்ளன. இந்தப் படத்தில் எஸ்.ஜே. சூர்யா, சீமான் ஆகியோர் நடித்துள்னர். அனிருத் இந்தப் படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளார்.

      இப்படத்தின் முதல் பாடலான தீமா தீமா பாடல் வெளியாகி மக்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்று ஹிட்டானது.

      இந்நிலையில் விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு நாளை காலை 11.11 மணிக்கு படத்தின் 'First Punch' முதல் சிங்கிள் வெளியாகும் என படக்குழு அறிவித்துள்ளது.


      lik pradeep ranganathan பிரதீப் ரங்கநாதன் விக்னேஷ் சிவன் கிருத்தி ஷெட்டி 
      Next Story
      ×
        X