      ஐஸ்வர்யா லட்சுமியை காதலிக்கிறாரா அர்ஜுன் தாஸ்? - புதிய படத்தில் இணைந்த ஜோடி
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்20 Aug 2025 7:54 AM IST
      • புதிய வெப் தொடரில் அர்ஜுன் தாஸ் நடிக்கிறார்.
      • இருவரும் நெருக்கமாக எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படமும் வைரலானது.

      'கைதி', 'மாஸ்டர்', 'விக்ரம்' படங்களில் மிரட்டல் வில்லனாக நடித்த அர்ஜுன் தாஸ், தற்போது கதாநாயகனாக நடித்து வருகிறார். தெலுங்கு, மலையாளம், இந்தி படங்களிலும் பிசியாக நடித்து வருகிறார். இந்தநிலையில் பாலாஜி மோகன் இயக்கத்தில் உருவாகும் புதிய வெப் தொடரில் அர்ஜுன் தாஸ் நடிக்கிறார். அவருக்கு ஜோடியாக 'ஜெகமே தந்திரம்', 'கட்டா குஸ்தி', 'பொன்னியின் செல்வன்', 'தக்லைப்', 'மாமன்' படங்களில் நடித்த ஐஸ்வர்யா லட்சுமி நடிக்கிறாராம்.

      அர்ஜுன் தாசும், ஐஸ்வர்யா லட்சுமியும் காதலிப்பதாக 'கிசுகிசு'க்கப்பட்டது. இருவரும் நெருக்கமாக எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படமும் வைரலானது. ஆனால் இருவருமே இதனை மறுத்தனர்.

      இந்தநிலையில் 'கிசுகிசு' காதல் ஜோடியான இவர்கள், புதிய படத்தில் இணைந்திருப்பது பரபரப்பாக பேசப்படுகிறது. காட்சிகளும் 'கலர்புல்' ஆக எடுக்கப்படுகிறதாம்.

      Arjun Das Aishwarya Lekshmi அர்ஜுன் தாஸ் ஐஸ்வர்யா லட்சுமி 
