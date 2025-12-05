Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » சினிமாசினிமா செய்திகள்

      சினிமா செய்திகள்

      வரும் வெற்றி இசை ஆல்பம் மூலம் இயக்குநராக களமிறங்கும் நடிகர் ஷாம்
      X

      'வரும் வெற்றி' இசை ஆல்பம் மூலம் இயக்குநராக களமிறங்கும் நடிகர் ஷாம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்5 Dec 2025 5:46 PM IST
      • கன்னட திரை உலகின் முன்னணி நட்சத்திரமான கிச்சா சுதீப் இப்பாடலை பாடியுள்ளார்.
      • இந்த இசை ஆல்பத்தில், ஷாமுடன் நடிகை நிரா இணைந்து நடித்துள்ளார்.

      தமிழ் சினிமாவில் கடந்த 25 வருடங்களாக தனக்கென ஒரு நிலையான இடத்தை தக்கவைத்து பயணித்து வருபவர் நடிகர் ஷாம். தற்போது முதன் முறையாக ஆல்பம் தயாரிப்பில் இறங்கி, 'வரும் வெற்றி' என்கிற இசை ஆல்பத்தை இயக்கியுள்ளதன் மூலம் ஒரு இயக்குநராகவும் புதிய அவதாரம் எடுத்துள்ளார் ஷாம்.

      SIR ஸ்டுடியோஸ் நிறுவனம் தயாரிப்பில் ஷாம் தயாரித்து இயக்கியுள்ள இந்த இசை ஆல்பத்தில், ஷாமுடன் நடிகை நிரா இணைந்து நடித்துள்ளார். அம்ரிஷ் இசையமைத்துள்ள இப்பாடலுக்கு ஸ்ரீதர் மாஸ்டர் நடனம் வடிவமைத்துள்ளார்.

      கன்னட திரை உலகின் முன்னணி நட்சத்திரமான கிச்சா சுதீப் இப்பாடலை பாடியுள்ளார் என்பது தான் இந்த ஆல்பத்தின் இன்னொரு ஹைலைட்டான அம்சம்.

      பிரபலமான டி சீரிஸ் நிறுவனம் இந்த ஆல்பத்தை வெளியிடுகிறது.

      தொழில்நுட்பக் கலைஞர்கள் விபரம்

      இயக்கம் ; ஷாம்

      ஒளிப்பதிவு ; K.A.சக்திவேல்

      இசை ; அம்ரீஷ்

      படத்தொகுப்பு ; லாரன்ஸ் கிஷோர்

      நடனம் ; ஸ்ரீதர்

      பாடல் ; ஜெகன்

      கலை ; வி.ஆர் ராஜவேல்

      ஸ்டன்ட் ; மான்ஸ்டர் முகேஷ்

      ஆடை வடிவமைப்பு ; நிரா

      ஒப்பனை ; வீரசேகர்

      விளம்பர வடிவமைப்பு ; தினேஷ் அசோக்

      மக்கள் தொடர்பு ; A. ஜான்

      Next Story
      ×
        X