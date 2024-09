கோடிகளில் வசூலை குவிக்கும் தேவரா - 2 நாள் கலெக்ஷன் எவ்வளவு தெரியுமா?

The wave of #Devara's rage FLOODS the Box Office putting ALL TERRITORIES on notice! ??? ???? ????????? ???? ??? ??????+ ??- https://t.co/iW0OygM2Qc#BlockbusterDevaraMan of Masses @tarak9999 #KoratalaSiva #SaifAliKhan #JanhviKapoor… pic.twitter.com/MzOI32kUN2