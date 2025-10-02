என் மலர்
கார்
கிராஷ் டெஸ்ட்டில் மாஸ் காட்டிய எஸ்யூவி கார்
- சோதிக்கப்பட்ட மாடல் ஐந்து இருக்கைகள் கொண்ட, 1.2 லிட்டர் டர்போ பெட்ரோல் தானியங்கி வேரியண்ட் ஆகும்.
- சிட்ரோயன் நிறுவனம் ஏர்கிராஸ் X மாடலுக்கான முன்பதிவுகளை தொடங்கியது.
சிட்ரோயன் நிறுவனத்தின் C3 ஏர்கிராஸ் மாடல் பாதுகாப்பு சோதனைகளில் அசத்தியுள்ளது. பாரத் புதிய கார் மதிப்பீட்டுத் திட்டத்தில் (பாரத் NCAP) C3 ஏர்கிராஸ் சிறந்த மதிப்பெண்களை பெற்றுள்ளதாக சிட்ரோயன் இந்தியா அறிவித்துள்ளது.
இந்த SUV பயணிகள் பாதுகாப்பில் (AOP) 27.05/32 மதிப்பெண்களைப் பெற்று, முழு ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பீட்டைப் பெற்றது. குழந்தை பயணிகள் பாதுகாப்பில் (COP) ஏர்கிராஸ் 40/49 புள்ளிகளைப் பெற்று, நான்கு நட்சத்திர மதிப்பீட்டைப் பெற்றது. சோதிக்கப்பட்ட மாடல் ஐந்து இருக்கைகள் கொண்ட, 1.2 லிட்டர் டர்போ பெட்ரோல் தானியங்கி வேரியண்ட் ஆகும்.
சிட்ரோயன் C3 ஏர்கிராஸ் மாடலில் ஆறு ஏர்பேக்குகள், ISOFIX குழந்தை இருக்கை நங்கூரங்கள், எலெட்ரிக் ஸ்டேபிலிட்டி கண்ட்ரோல் (ESC), ஹில் ஹோல்ட் அசிஸ்ட், டயர் பிரெஷர் மாணிட்டர் மற்றும் அனைத்து பயணிகளுக்கும் சீட் பெல்ட் ரிமைன்டர் உள்ளிட்ட நிலையான பாதுகாப்பு உபகரணங்களுடன் வருகிறது.
சமீபத்தில், சிட்ரோயன் நிறுவனம் ஏர்கிராஸ் X மாடலுக்கான முன்பதிவுகளை தொடங்கியது. இது வரும் நாட்களில் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது. புதிய மாடல் சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பசால்ட் X மற்றும் C3 X போன்ற அப்டேட்களைக் கொண்டுவரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.