டிரையம்ப் ஸ்பீடு டிரிபிள் 1200 RX
- கார்பன் பைபர் மற்றும் டைட்டானியத்தில் உருவாக்கப்பட்ட எக்ஸ்ஹாஸ்ட் இடம் பெற்றுள்ளது.
- இந்திய சந்தையில் வெறும் 5 யூனிட்கள் மட்டுமே விற்பனைக்கு வருகின்றன.
டிரையம்ப் நிறுவனம் ஸ்பீடு டிரிபிள் 1200 RX மோட்டார்சைக்கிளை இந்தியச் சந்தையில் அறிமுகம் செய்துள்ளது. இதில் 1,163 சி.சி. இன்லைன்-3 லிக்விட் கூல்டு என்ஜின் இடம் பெற்றுள்ளது. இது அதிகபட்சமாக 183 எச்.பி. பவரையும், 128 என்.எம். டார்க்கையும் வெளிப்படுத்தும். 6 ஸ்பீடு கியர் பாக்ஸ் உள்ளது.
கார்பன் பைபர் மற்றும் டைட்டானியத்தில் உருவாக்கப்பட்ட எக்ஸ்ஹாஸ்ட் இடம் பெற்றுள்ளது. மொத்தம் 1,200 மோட்டார் சைக்கிள்கள் மட்டுமே உற்பத்தி செய்யப்பட உள்ளன. இதில் இந்திய சந்தையில் வெறும் 5 யூனிட்கள் மட்டுமே விற்பனைக்கு வருகின்றன. இந்திய சந்தையில் இந்த பைக்கின் விலை சுமார் ரூ.23.07 லட்சம் (எக்ஸ்-ஷோரூம்) என நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த பைக் பெரும்பாலும் அதன் ஸ்டான்டர்டு வெர்ஷனை தழுவியே உருவாக்கப்பட்டு இருக்கிறது. எனினும், இதில் காஸ்மெடிக் மாற்றங்கள் மற்றும் ஹார்டுவேர் அளவில் சிறு அப்கிரேடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. தோற்றத்தில் இந்த பைக் டூ-டோன் எல்லோ மற்றும் பிளாக் நிற ஃபினிஷ் மற்றும் RX கிராஃபிக்ஸ் கொண்டிருக்கிறது.