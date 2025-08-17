என் மலர்
ரிஷபம்
வார ராசிபலன் 17.8.2025 முதல் 23.8.2025 வரை
வெற்றி மேல் வெற்றி தேடி வரும் வாரம். ராசி அதிபதி சுக்கிரன் புதுனுடன் வெற்றி ஸ்தானத்தில் இணைந்து உள்ளார். தடைபட்ட அனைத்து முயற்சிகளும் வெற்றியை தரும். எதிர்காலத் தேவைக்காக திட்டமிடுவீர்கள். மனவேதனை மாறும். வாழ்வில் மாற்றம் தரும் இடப்பெயர்ச்சி நடக்கும். வீடு மாற்றம், ஊர் மாற்றம், நாடு மாற்றம், வேலை மாற்றம் என அவரவர்களின் தசா புத்திக்கு ஏற்ப விரும்பத் தகுந்த மாற்றங்கள் நடக்கும்.
உடன் பிறந்தவர்களுடன் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு சீராகி பாகப்பிரிவினை சுமூகமாகும். ஞாபக சக்தி அதிகரிக்கும். காணாமல் போன பொருட்கள் தென்படும். கமிஷன் அடிப்படையான தொழிலில் லாபம் கூடுதலாகும். வீட்டில் சுப நிகழ்வுகள் நடக்கும். பழைய கடனை அடைத்து புதிய வாழ்க்கைக்கு அஸ்திவாரம் அமைப்பீர்கள்.
புதிய ஆபரணங்கள் வாங்கி மகிழ்வீர்கள். ஆரோக்கியம் சீராகும். பயணங்கள் மிகுதியாகும். கணவர் மற்றும் பிள்ளைகளால் மகிழ்ச்சியும் நிம்மதியும் நிரம்பும். வீண் செலவுகளை குறைத்தால் மன அமைதி கூடும். மாமனாரால் சிறு சிறு இன்னல்கள் தோன்றி மறையும். காதல் திருமணத்திற்கு சம்மதம் கிடைக்கும். வெள்ளிக்கிழமைகளில் கோ பூஜை செய்யவும்.
`பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
