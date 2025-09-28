என் மலர்
விருச்சகம்
வார ராசிபலன் 28.9.2025 முதல் 4.10.2025 வரை
28.9.2025 முதல் 4.10.2025 வரை
முழுமையான அனுகூலம் கிடைக்கும் வாரம். ராசிக்கு 11-ம்மிடமான லாப ஸ்தானத்தில் தொழில் ஸ்தான அதிபதி சூரியன் சஞ்சாரம் செய்கிறார். சுய ஜாதக ரீதியான தோஷங்களும் சாபங்களும் விலகும். குடும்பத்தில் சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் கூடும். சகோதர, சகோதரிகளுக்காக பணம் செலவு செய்ய நேரும். தந்தையுடன் ஏற்பட்ட மனக்கசப்பு மறையும்.
அயல்நாட்டு குடியுரிமைக்கு முயன்றவர்களின் விருப்பம் நிறைவேறும். இளம் வயதினருக்கு திருமணத்திற்கு வரன் பார்க்கத் துவங்கலாம். தள்ளிப்போன வழக்குகள் மீண்டும் விசாரணைக்கு வரும். வேலை இல்லாதவர்களுக்கு வேலை கிடைக்கும். வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்பு முயற்சி சாதகமாகும்.
பெண்கள் நண்பிகளுடன் இணைந்து தீபாவளிக்கு ஏற்ற சீசன் வியாபார முயற்சியில் ஈடுபடுவார்கள். நிலுவையில் உள்ள வாடகை வருமானம், சம்பள பாக்கிகள் கிடைக்கும். அடமான நகைகள் மீண்டு வரும். புரட்டாசி மாத சனிக்கிழமை மகாவிஷ்ணுவை வழிபடுவதால் பூர்வீகம் சார்ந்த பிரச்சினைகள் அகலும்.
`பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
செல்: 98652 20406