என் மலர்
விருச்சகம்
வார ராசிபலன் 14.9.2025 முதல் 20.9.2025 வரை
14.9.2025 முதல் 20.9.2025 வரை
தன்னம்பிக்கை, தைரியம் அதிகரிக்கும் வாரம். ராசி அதிபதி செவ்வாய் விரய ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கிறார். தற்காலிக வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு பணி நிரந்தரம் ஏற்படும். சக பணியாட்களால் ஏற்பட்ட குழப்பங்கள் அகலும். தொழிலில் நிலவும் எதிர்ப்புகளை எதிர் நீச்சலடித்து வெற்றி பெறுவீர்கள். அரசு உத்தியோகஸ்தர்கள், அரசியல்வாதிகளுக்கு மிக மிக சாதகமான நேரம்.
உபரி வருமானத்தை அதிக வட்டிக்கு ஆசைப்பட்டு புதிய நிதி நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்வதை தவிர்க்கவும். மாறாக ஸ்திர சொத்துக்களில் முதலீடு செய்யலாம். பெண்களுக்கு கணவர் மற்றும் குழந்தைகளால் நிம்மதி உண்டாகும். நிம்மதியான உறக்கம் உண்டாகும். திருமணத்திற்கு நல்ல வரன்கள் அமையும்.
14.9.2025 அன்று இரவு 8.03 முதல் 17.9.2025 அன்று 12.28 காலை வரை சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் பிறரிடம் எச்சரிக்கையாக பழக வேண்டும். நம்பிக்கை துரோகங்கள், ஏமாற்றங்களை சந்திக்க வாய்ப்பு உள்ளது. நல்ல ஜீரண சக்தி நிறைந்த உணவுகளை சாப்பிடவும். மகாளய பட்ச காலங்களில் உடல் ஊனமுற்றவர்களின் தேவையறிந்து உதவ பித்ருக்கள சாபம் நீங்கும்.
`பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
செல்: 98652 20406