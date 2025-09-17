என் மலர்
விருச்சகம்
2025 புரட்டாசி மாத ராசிபலன்
விருச்சிக ராசி நேயர்களே!
புரட்டாசி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது, மாதத் தொடக்கத்தில் உங்கள் ராசிநாதன் செவ்வாய் 12-ம் இடத்தில் சஞ்சரிக்கிறார். லாபாதிபதி புதன் லாப ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கிறார். 'புத ஆதித்ய யோக'த்தோடு மாதம் பிறக்கிறது. எனவே பொருளாதார நிலை உயரும். வெற்றிக் குரிய தகவல் வீடு தேடி வரும். தொழில் வளர்ச்சி அபரிவிதமாக இருக்கும். நட்பு வட்டம் விரிவடையும். நாட்டுப்பற்று மிக்கவர்களின் கூட்டு முயற்சியால் பல நல்ல காரியங்களை நடத்திக் காட்டுவீர்கள். பயணங்கள் பலன் தருவதாக அமையும். உடல் நலம் சீராகி உற்சாகத்தோடு பணிபுரியும் மாதம் இது.
துலாம் - புதன்
புரட்டாசி 13-ந் தேதி, துலாம் ராசிக்கு புதன் செல்கிறார். உங்கள் ராசிக்கு அஷ்டமாதிபதி புதன் 12-ம் இடத்திற்கு வரும்போது, 'விபரீத ராஜயோகம்' செயல்படப் போகிறது. மறைந்த புதனால் நிறைந்த தன லாபம் கிடைக்கும். கல்வி, கலை சம்பந்தமாக எடுத்த முயற்சி கைகூடும். நாலாபுறமும் இருந்து நல்ல தகவல் கிடைக்கும். தொழில், உத்தியோகத்தில் எதிர்பார்த்த முன்னேற்றமும், சம்பள உயர்வு பற்றிய சந்தோஷ தகவலும் வந்துசேரும். வீடு வாங்குவது அல்லது கட்டிய வீட்டை பழுது பார்ப்பது போன்ற நீண்ட நாளைய ஆசை நிறைவேறும். பொதுவாழ்வில் இருப்பவர்களுக்கு மக்கள் செல்வாக்கு மேலோங்கும். மகத்தான பதவி கிடைக்கும். இல்லத்தில் மங்கல ஓசை கேட்பதற்கான அறிகுறிகளும், சுபச்செய்திகளை கேட்கும் சூழலும் உண்டு.
கடக - குரு
புரட்டாசி 22-ந் தேதி, கடக ராசிக்கு குரு அதிசார கதியில் செல்கிறார். அங்கு செல்லும் குரு பகவான் உச்சமும் பெறுகிறார். உங்கள் ராசிக்கு 2, 5 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியானவர் குரு பகவான். தன ஸ்தானம் மற்றும் பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானத்திற்கு அதிபதியான அவர் உச்சம் பெறும் இந்த நேரம் உன்னதமான நேரமாகும். மண்ணை தொட்டாலும் பொன்னாகும். எண்ணங்கள் அனைத்தும் ஈடேறும். குருவின் பார்வை முழுமையாக உங்கள் ராசியில் பதிவதால் வருமானம் எதிர்பார்த்ததை காட்டிலும் கூடுதலாக வரும். புதிய ஒப்பந்தங்களும் வந்து கொண்டே இருக்கும். வெற்றிப் பாதையை நோக்கி அடியெடுத்து வைப்பீர்கள். பூர்வீக சொத்துக்கள் கைக்கு கிடைத்து மகிழ்ச்சி அடைவீர்கள். சுய தொழில் செய்பவர்களுக்கு, பங்குதாரர்கள் பக்கபலமாக இருப்பார்கள். உடல்நலம் சீராகி உற்சாகத்தோடு பணிபுரிவீர்கள். வாகன யோகம் உண்டு.
சனி வக்ரம்
கும்ப ராசியில் சஞ்சரிக்கும் சனி, இந்த மாதம் முழுவதும் வக்ர இயக்கத்தில் இருக்கிறார். உங்கள் ராசிக்கு 3, 4 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியானவர் சனி பகவான். அர்த்தாஷ்டம சனியான அவர் வலிமை இழக்கும் இந்த நேரத்தில் ஆரோக்கியம் சீராகி ஆனந்தப்படுத்தும். வாகன மாற்றம் செய்யும் முயற்சி கைகூடும். வருமானம் உயரும். குடும்ப முன்னேற்றம் கருதி எடுத்த முயற்சிகளில் வெற்றி உண்டு. சனி பகவான் வழிபாடு சந்தோஷம் தரும்.
பொதுவாழ்வில் உள்ளவர்களுக்கு புகழ் கூடும். வியாபாரம் மற்றும் தொழில் செய்பவர்களுக்கு பங்குதாரர்கள் பக்கபலமாக இருப்பர். உத்தியோகத்தில் உள்ளவர் களுக்கு அதிகார அந்தஸ்து கிடைக்கும். கலைஞர்களுக்கு கவுரவம், புகழ் சேரும். மாணவ - மாணவிகளுக்கு கல்வியில் தேர்ச்சி உண்டு. பெண்களுக்கு வருமானம் திருப்தி தரும். வாரிசுகளுக்கு சுபகாரியங்கள் நடைபெறும்.
பணத்தேவையைப் பூர்த்தி செய்யும் நாட்கள்:- செப்டம்பர்: 18, 19, 22, 23, 29, 30, அக்டோபர்: 5, 6, 15, 16.
மகிழ்ச்சி தரும் வண்ணம்:- வைலட்.