என் மலர்
தனுசு
2025 புரட்டாசி மாத ராசிபலன்
தனுசு ராசி நேயர்களே!
புரட்டாசி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது, மாதத் தொடக்கத்தில் உங்கள் ராசிநாதன் குரு சப்தம ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கிறார். அவரோடு சந்திரனும் இணைந்து 'குரு சந்திர யோகம்' உருவாகும் விதத்தில் மாதம் தொடங்குகிறது. எனவே தொட்ட காரியங்கள் வெற்றிபெறும். தோள் கொடுத்து உதவ நண்பர்கள் காத்திருப்பர். வெற்றிக்குரிய தகவல்கள் வீடு தேடி வரும். வீடு, வாகனம் வாங்கும் யோகம் உண்டு. குரு பார்க்க கோடி நன்மை என்பதால், கல்யாண முயற்சிகள் கைகூடும். கடமையில் இருந்த தொய்வு அகலும். குடும்பத்திற்கு தேவையான விலை உயர்ந்த பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். பொதுவாழ்வில் ஈடுபட்டிருப்பவர்களுக்கு கேட்காமலேயே சில நல்ல பொறுப்புகள் கிடைக்கும்.
துலாம் - புதன்
புரட்டாசி 13-ந் தேதி, துலாம் ராசிக்கு புதன் செல்கிறார். உங்கள் ராசிக்கு 7, 10 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியானவர் புதன். அவர் லாப ஸ்தானத்திற்கு வரும் பொழுது பொருளாதாரத்தில் நிறைவு ஏற்படும். புதிய தொழில் தொடங்குவதில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். வெளிநாடு செல்லும் முயற்சியில் அனுகூலம் கிடைக்கும். வழக்குகள் சாதகமாக முடியும். வளர்ச்சி பாதையில் அடியெடுத்து வைக்க நண்பர்கள் வழிகாட்டுவர். இளைய சகோதரர்களிடம் இணக்கம் ஏற்படும். பிறருக்கு பொறுப்பு சொல்லி வாங்கிக் கொடுத்த தொகை வந்துசேரும். புனித பயணங்கள் உண்டு. பொதுவாழ்வில் இருப்பவர்களுக்கு அதிகார அந்தஸ்து கிடைக்கும். நீங்கள் கேட்ட சலுகைகளை வழங்க மேலதிகாரிகள் முன்வருவர். நிலையான வருமானத்திற்கு வழிபிறக்கும் நேரம் இது.
கடக - குரு
புரட்டாசி 22-ந் தேதி, கடக ராசிக்கு குரு அதிசார கதியில் செல்கிறார். அங்கு செல்லும் குரு பகவான் உச்சமும் பெறுகிறார். உங்கள் ராசிக்கும், சுக ஸ்தானத்திற்கும் அதிபதியானவர் குரு. அவர் இப்பொழுது அஷ்டமத்தில் அடியெடுத்து வைத்திருக்கிறார். ஆனாலும் ராசிநாதன் உச்சம் பெற்றிருப்பது யோகம்தான். ஆரோக்கிய தொல்லை அகலும். அரைகுறையாக நின்ற பணிகள் ஒவ்வொன்றாக முடியும். நல்ல சம்பவங்கள் பலவும் நடைபெறும் நேரம் இது. குருவின் பார்வை பலத்தால் குடும்ப முன்னேற்றம் கூடும். கொடுக்கல் - வாங்கல்கள் ஒழுங்காகும். கடுமையாக முயற்சித்தும் இதுவரை முடிவடையாத காரியங்கள் இப்பொழுது முடிவடையும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள், சுய தொழில் செய்ய முன்வருவர். வெளிநாட்டில் பணிபுரிய அழைப்புகள் வரலாம். இடமாற்றம், வீடு மாற்றம் மட்டுமல்லாமல், ஒரு சிலருக்கு உத்தியோக மாற்றமும் உண்டு. அது உயர்வானதாகவே இருக்கும்.
சனி வக்ரம்
கும்ப ராசியில் சஞ்சரிக்கும் சனி, இந்த மாதம் முழுவதும் வக்ர இயக்கத்தில் இருக்கிறார். உங்கள் ராசிக்கு 2, 3 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியானவர் சனி பகவான். அவர் வக்ரம் பெறுவது அவ்வளவு நல்லதல்ல. பொருளாதாரத்தில் பற்றாக்குறை நிலவும். புதிய முயற்சிகளில் தடை ஏற்படும். குடும்ப ஒற்றுமை குறையாமல் பார்த்துக் கொள்வது நல்லது. வழக்குகள் இழுபறி நிலையிலேயே இருக்கும். பிறரை நம்பி ஒப்படைத்த பொறுப்புகளால் பிரச்சினைகள் அதிகரிக்கும்.
பொதுவாழ்வில் உள்ளவர்களுக்கு பொறுப்புகளில் மாற்றம் ஏற்படும். வியாபாரம் மற்றும் தொழில் செய்பவர் களுக்கு லாபம் திருப்தி தரும். உத்தியோகத்தில் உள்ளவர்களுக்கு உயர் அதிகாரிகளின் ஆதரவால் நன்மை கிடைக்கும். மாணவ - மாணவிகளுக்கு படிப்பில் முன்னேற்றம் உண்டு. பெண்களுக்கு இல்லம் தேடி நல்ல தகவல் வரும். எதையும் திட்டமிட்டு செய்து வெற்றி காண்பீர்கள்.
பணத்தேவையைப் பூர்த்தி செய்யும் நாட்கள்:- செப்டம்பர்: 21, 24, 25, அக்டோபர்: 3, 4, 6, 7, 17.
மகிழ்ச்சி தரும் வண்ணம்:- மஞ்சள்.