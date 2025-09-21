என் மலர்
மீனம்
வார ராசிபலன் 21.9.2025 முதல் 27.9.2025 வரை
21.9.2025 முதல் 27.9.2025 வரை
நீண்ட கால ஆசைகள், கனவுகள் நிறைவேறும் வாரம். ராசியில் உள்ள சனி பகவானுக்கு சூரியன் மற்றும் புதனின் பார்வை உள்ளது. அரசாங்க காரியங்களில் வெற்றி உண்டாகும். தொழிலில் முன்னேற்றங்கள் உண்டாகும். நிர்வாகத்திறனும் பொறுப்புகளும் கூடும் எதிர்பாராத பண வரவுகள் வந்து சேரும். வரவேண்டிய கமிஷன் தொகைகள் வந்து சேரும் தந்தை வழி உறவுகளை பகைக்க கூடாது.
ஜாமின் மற்றும் கடன் சார்ந்த விஷயங்களில் ஆர்வத்தை குறைக்க வேண்டும். சனி பகவானின் வக்கிர நிவர்த்தி வரை வேலை மாற்றம் செய்வதை தவிர்க்க வேண்டும். சிலர் புதியதாக ஆயுள் காப்பீட்டு பாலிசி எடுக்கலாம். குடும்ப முக்கிய பிரச்சினைக்காக வழக்கறிஞரின் ஆலோசனையை நாடுவீர்கள்.
திருமணம் மற்றும் குழந்தை பேரில் நிலவிய தடைகள் அகலும். 24.9.2025 அன்று அதிகாலை 2.56 மணி முதல் 26.9.2025 அன்று மாலை 3.24 மணி வரை சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் குடும்பத்தின் சின்னச் சின்ன பிரச்சினைகளை லேசாக எடுத்து கொள்ள வேண்டும். வாக்கு வாதங்களை தவிர்க்க வேண்டும். சிலருக்கு பண இழப்பு ஏற்பட வாய்ப்புகள் உள்ளது. நவராத்திரி காலங்களில் ஸ்ரீ சக்கர வழிபாடு செய்வதால் லட்சுமி கடாட்சம் பெருகும்.
`பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
செல்: 98652 20406