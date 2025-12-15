என் மலர்tooltip icon
      துலாம்

      இன்றைய ராசிபலன் 15 டிசம்பர் 2025

      நண்பர்களின் உதவி கிடைத்து மகிழும் நாள். வருமோ, வராதோ என்று நினைத்த பணவரவு ஒன்று கைக்கு கிடைக்கலாம்.

