என் மலர்
சிம்மம்
வார ராசிபலன் 21.9.2025 முதல் 27.9.2025 வரை
கடன் சார்ந்த விஷயங்களில் கவனம் தேவை. ராசி அதிபதி சூரியன் தனம் வாக்கு குடும்ப ஸ்தான அதிபதி புதனுடன் இணைந்து சனி பார்வை பெறுகிறார். இது கடன் நோய் எதிரி சார்ந்த பாதிப்புகளை அதிகரிக்கும். விண்ணப்பித்த கடன் தொகை இந்த வாரத்தில் கிடைத்துவிடும். எதிர்பார்த்த இடங்களில் இருந்து பண உதவி கிடைக்கும். குடும்ப வாழ்க்கையில் தம்பதிகள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்கள்.
விடா முயற்சியும், உழைப்பும் சிந்திக்கும் திறனும் உங்களை முன்னேற்றப் பாதைக்கு அழைத்துச் செல்லும். தந்தை வழி உறவுகளை அனுசரித்து சென்றால் இன்னல்கள் குறையும். குடும்ப வழக்குகளை ஒத்தி வைப்பதால் நிம்மதி அதிகமாகும். அதிக பொறுப்புகள், பணிச்சுமையால் சில நேரங்களில் சோர்வாகவும், விரக்தியுடனும் இருப்பீர்கள்.
பதவி உயர்வு ஊதிய உயர்வு பற்றிய எதிர்பார்ப்புகள் அதிகமாகும். வாழ்க்கைத் துணைக்கு அரசு வேலை கிடைக்கும். மாணவர்கள் கவனத்தை கல்வியில் செலுத்தினால் மிகப் பெரிய வெற்றியை அடைய முடியும். நவராத்திரி காலங்களில் கோதுமையால் செய்யப்பட்ட உணவுகளை தானம் வழங்க தனவரவு இரட்டிப்பாகும்.
`பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
செல்: 98652 20406