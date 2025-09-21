என் மலர்
கடகம்
வார ராசிபலன் 21.9.2025 முதல் 27.9.2025 வரை
21.9.2025 முதல் 27.9.2025 வரை
மகிழ்ச்சியான வாரம். ராசி அதிபதி சந்திரன் 2,3,4,5-ம் இடங்களில் சஞ்சரிப்பது கடக ராசிக்கு சுபத்துவத்தை அதிகரிக்கும் அமைப்பாகும். உடல் மனம் ஆன்மா இவை மூன்றும் உங்கள் கட்டுக்குள் இருக்கும். உள்ளமும் உடலும் ஒன்றுபடுவதால் முன்னேற்ற பாதையை நோக்கி அடியெடுத்து வைப்பீர்கள். கோப உணர்வு குறையும் வெற்றிப் பாதையை நோக்கி பயணித்து இலக்கை அடைவீர்கள்.
புதிய நல்ல வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். தொழிலில் அனுகூலமான சூழ்நிலைகள் நிலவும். தனம் வாக்கு குடும்ப ஸ்தான அதிபதி சூரியனை சனி பகவான் பார்ப்பதால் தேவையற்ற வாக்குவாதங்களை தவிர்க்கவும். கொடுக்கல் வாங்கலில் மிகுந்த கவனம் தேவை. திருமணத்தை எதிர்பார்த்தவர்களுக்கு நல்ல செய்தி கிட்டும்.
மறுமணம் முயற்சிகள் பலன் தரும். விட்டுச்சென்ற காதல் மீண்டும் தொடரும். புதிய சொத்துக்கள் சேரும். ஆன்மீக நாட்டம் கூடும். குழந்தைகளால் மனமகிழும் சம்பவங்கள் நடக்கும். உடல் நிலையில் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும். நவராத்திரி நாட்களில் பெண் தெய்வங்களை வழிபாடு செய்வதால் நிம்மதி கூடும்.
`பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
செல்: 98652 20406