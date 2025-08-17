என் மலர்
கடகம்
வார ராசிபலன் 17.8.2025 முதல் 23.8.2025 வரை
17.8.2025 முதல் 23.8.2025 வரை
உழைத்த உழைப்பிற்கு பலன் கிடைக்கும் வாரம். தன ஸ்தான அதிபதி சூரியன் ஆட்சி பலம் பெற்று உள்ளார். வாழ்க்கையை சந்தோஷமாக அனுபவிப்பீர்கள். தெய்வ நம்பிக்கை கூடும். குடும்ப முன்னேற்றத்திற்கு சுப செலவுகள் செய்வீர்கள். நல்லார் உறவும், நண்பர்கள் ஆதரவும் உறவினர்கள், ஒத்துழைப்பும் அமோகமாக அமையும்.
சொந்தத் தொழில் செய்பவர்கள் அதிக முனைப்புடன் விடா முயற்சியுடன் செயல்பட்டால் பெரும் லாபம் கிட்டும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். தற்காலிக வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு பணி நிரந்தரம் ஏற்படும். புதிய தொழில் முயற்சிக்கு உகந்த நேரம். சமூக சேவைக்காக அதிக அலைச்சல் மிகுந்த பயணம் செய்ய நேரும்.
சிலர் வாடகைக்கு வசிக்கும் வீட்டை விலைக்கு வாங்குவார்கள். மனைவி மூலம் ஸ்திர சொத்துக்களின் சேர்க்கை உண்டாகும். பிரிந்த தம்பதிகள் சேர்ந்து வாழத் துவங்குவார்கள். திருமணத் தடை அகலும். கலப்பு திருமணங்கள் அதிகம் நடக்கும். நோய்கள் தீரும். வைத்தியச் செலவு குறையும். சரபேஸ்வரரை வழிபட தன் நிறைவும் நிலையான நிம்மதியும் உண்டாகும்.
`பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
செல்: 98652 20406