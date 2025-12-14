Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » ராசிபலன்கடகம்கடகம் - வார பலன்கள்

      கடகம்

      வார ராசிபலன் 14.12.2025 முதல் 20.12.2025 வரை

      14.12.2025 முதல் 20.12.2025 வரை

      கடகம்

      அனுபவ அறிவால் வெற்றி பெறும் நேரம். தன ஸ்தான அதிபதி சூரியனுக்கு குருவின் பார்வை உள்ளது. தொழில் வியாபாரம் சிறப்பாக இருக்கும். பேச்சு திறமை கூடும். அக்கம் பக்கத்தினருடன் இருந்து வந்த கருத்து வேற்றுமை மாறும். எடுக்கப்பட்ட முயற்சியால் எதையும் சமாளிக்கும் மன வலிமை உண்டாகும். தடைபட்ட பணிகள் விரைந்து செயல் வடிவம் பெறும். கடன், நோய் எதிரி தொல்லை நிவர்த்தியாகும்.

      கொடுக்கல் வாங்கலில் பெரிய தொழில் முதலீடுகளில் விழிப்புணர்வு அவசியம். உறவினர்கள் நண்பர்கள் வகையில் அனுகூலம் ஏற்படும். குடும்பத்தில் சந்தோஷமான சூழ்நிலை நிலவும். பங்கு மார்க்கெட் லாபம் ஓரளவு கூடும். பணவரத்து வழக்கத்தை விட அதிகமாக இருப்பதால் பண பிரச்சினை நீங்கும்.

      வானொலி தொலைக்காட்சி, ஊடக துறையினர் நல்ல மாறுதலும் மேன்மையும் பெறுவர். பெண்கள் குடும்பப் பணிகளை நேர்த்தியாக செய்து முடிப்பார்கள். திருமணம் முயற்சி செயல் வடிவம் பெறும். பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். அரசியல்வாதிகளுக்கு பொதுஜன ஆதரவு அதிகரிக்கும். பெண்களுக்கு பிறந்த வீட்டுச் சீதனம் மகிழ்ச்சியைத் தரும். பஞ்சமுக தீபம் ஏற்றி சிவனை வழிபடவும்.

      'பிரசன்ன ஜோதிடர்'

      ஐ.ஆனந்தி

      செல்: 98652 20406

      ×
        X