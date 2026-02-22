என் மலர்
மேஷம்
வார ராசிபலன் 22.2.2026 முதல் 28.2.2026 வரை
அனுகூலமான வாரம். ராசி அதிபதி செவ்வாய் 11-ம்மிடமான லாப ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கிறார். எடுக்கும் முயற்சியில் வெற்றி உண்டாகும். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த லாபம், திருப்பம் உண்டாகும். பண வரவு சிறப்பாக இருக்கும். சக வியாபாரிகளால் ஏற்பட்ட பிரச்சினைகள், இன்னல்கள் மறையும். எதிர் நீச்சல் போட்டு இழந்ததை மீட்பீர்கள். கடன் பிரச்சினைகள் படிப்படியாக குறையும். குடும்ப குழப்பங்கள் சூரியனைக் கண்ட பனிபோல் விலகி மகிழ்ச்சியும் சுபிட்சமும் அதிகமாகும்.
சகோதர, சகோதரிகளின் நலனில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். கணவன், மனைவிக்கிடையே அன்யோன்யம் அதிகரிக்கும். தந்தையின் ஆசியும் ஆஸ்தியும் கிடைக்கும். பூர்வீகச் சொத்து தொடர்பான பேச்சுவார்த்தை பலன் தரும். சிலருக்கு வீண் செலவுகள், விரயங்கள் ஏற்படும். திருமண முயற்சி வெற்றி தரும். புதிய வீடு வாகன யோகம் கிடைக்கும். உடல் நிலையில் நல்ல முன்னேற்றம் உண்டாகும். வியாழக்கிழமை வள்ளி, தெய்வானையுடன் கூடிய முருகனை வழிபடவும்.
