என் மலர்
மேஷம்
வார ராசிபலன் 15.2.2026 முதல் 21.2.2026 வரை
சேமிப்புகள் அதிகமாகும் வாரம். தன ஸ்தான அதிபதி சுக்கிரன் லாப ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கிறார். புதிய தொழில் சார்ந்த எண்ணங்களையும் திட்டங்களையும் நிறைவேற்றுவீர்கள். மனதில் இருந்த குழப்பங்களுக்கு தெளிவுகள் பிறக்கும். வருமானம் உபரியாகும். வராக்கடன்கள் வசூலாகும். சேமிப்புகளை அதிகரிக்கும் எண்ணங்கள் உருவாகும். வீடு, வாகன யோகம் சித்திக்கும். உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு வேலை பளு அதிகமாக இருந்தாலும் கவுரவம் நிலைத்திருக்கும். தொழில் கூட்டாளிகளிடம் விட்டுக் கொடுத்துச் செல்வதால் இன்னல்கள் விலகும்.
திருமண முயற்சிகள் பலிதமாகும். பெண்களுக்கு தாய் வீட்டுச் சீதனம், பாகப் பிரிவினை பணம், சொத்து கிடைக்கும். வாழ்க்கைத் துணைக்கு அரசு வேலை கிடைக்கும். வாழ்வில் மறக்க முடியாத இனிய நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும். ஆரோக்கியம் சார்ந்த பிரச்சினைகள் படிப்படியாக குறையும். பேச்சு வார்த்தையில் பாகப்பிரிவினை சுமூகமாகும். வெளியூர் பயணங்கள் ஆதாயத்தில் முடியும். அமாவாசை அன்று சிவப்பு துவரை ஒரு கிலோ தானம் வழங்கவும்.
'பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
செல்: 98652 20406