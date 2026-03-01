என் மலர்
மேஷம்
வார ராசிபலன் 1.3.2026 முதல் 7.3.2026 வரை
முன்னேற்றமான மாற்றங்கள் ஏற்படும் வாரம். ராசி அதிபதி செவ்வாய் 11ம்மிடமான லாப ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கிறார். இது மேஷ ராசிக்கு இழந்த இன்பங்களை மீட்டுத் தரும் காலமாகும். ராசி அதிபதியுடன் ராகு சேர்வது மறைமுக சர்ப்ப தோஷத்தை ஏற்படுத்தும் அமைப்பாகும். இந்த கிரகச் சேர்க்கைக்கு குரு பார்வை இருப்பதால் பெரிய பாதிப்புகள் ஏற்படாது என்பதை உறுதியாக கூறலாம். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்க்கும் லாபம் கிடைக்கும். பணவரவு அதிகரிக்கும். உழைப்பிற்கு ஏற்ற ஊதியம் உண்டு.
சிலருக்கு பதவி உயர்வு அல்லது ஊதிய உயர்வு கிடைப்பதற்கு சாத்தியம் உள்ளது. இரண்டாவது திருமண முயற்சி கைகூடும். ஏழரைச் சனியின் காலம் என்பதால் புதிய முயற்சிகளை ஒரு முறைக்கு பல முறை யோசித்து செய்ய வேண்டும். பெண்களுக்கு சொத்துக்கள் மற்றும் சொந்தங்களால் நிம்மதி கூடும். தடைபட்ட புத்திர பாக்கியம் சித்திக்கும். பிள்ளைகளின் முன்னேற்றம் மகிழ்ச்சி தரும். பங்குச் சந்தை முதலீடு லாபம் தரும். ஆயுள், ஆரோக்கியம் சார்ந்த பயம் நீங்கும். பவுர்ணமி அன்று சித்தர்களை ஜீவசமாதியில் வழிபடவும்.
'பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
