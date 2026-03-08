என் மலர்
மேஷம்
வார ராசிபலன் 8.3.2026 முதல் 14.3.2026 வரை
தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும் வாரம். பூர்வ புண்ணிய ஸ்தான அதிபதி சூரியன் லாப ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கிறார். எதிர்கொள்ளும் காரியங்களில் வெற்றியும் முன்னேற்றமும் உறுதி. கற்பனைகள், கனவுகள் நனவாகும். பணவரவு ஸ்தானங்கள் வலிமையாக இயங்குவதால் பொருளாதார நிலையில் நல்ல முன்னேற்றம் உண்டாகும்.
பணவரவைப் பொறுத்தவரை பிரச்சினை இல்லாத வாரம். எதிர்பாராத செலவுகள் ஏற்பட்டாலும் சமாளித்துவிடுவீர்கள். அடமான நகைகள் வீடு வந்து சேரும். வராக்கடன் வசூலாகும். இல்லத்தில் சுப நிகழ்வுகள் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. இழுபறியில் நின்ற தந்தைவழிப் பூர்வீகச் சொத்துக்களின் முடிவு சாதகமாகும்.
9.3.2026 அன்று காலை 9.30 முதல் 11.3.2026 அன்று இரவு 10 மணி வரை சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் நெருங்கிய நண்பர்கள் உறவுகளிடம் பக்குவமாக நடந்து கொள்ளுங்கள். அதனால், தேவையற்ற பிரச்சினைகள் மற்றும் கருத்து வேறுபாட்டை தவிர்க்கலாம். அக்கம் பக்கத்தினரின் தீய பார்வையால் ஆரோக்கியம் குறையும். முருகன் வழிபாட்டால் நிம்மதியை அதிகரிக்க முடியும்.
'பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
