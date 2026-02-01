என் மலர்
மேஷம்
வார ராசிபலன் 01.2.2026 முதல் 07.2.2026 வரை
மேஷம்
மாற்றங்களை சந்திக்கும் வாரம். உச்சம் பெற்ற ராசி அதிபதி செவ்வாய் தனது 4-ம் பார்வையால் தன் வீட்டை தானே பார்க்கிறார். செவ்வாயின் நான்காம் பார்வைக்கு சொத்துக்களை வழங்கக்கூடிய சக்தி உண்டு. இதுவரை வீடு நில புலம் இல்லாதவர்களுக்கு புதிய சொத்துக்கள் சேரும். பழைய சொத்துக்களின் மதிப்பு உயரும். உங்கள் திறமைக்கேற்ற அங்கீகாரம் கிடைக்கும். ஏழரைச் சனி துவங்கினாலும் குருவின் பார்வை பாக்கிய ஸ்தானத்திற்கு இருப்பதால் எப்பொழுதும் உழைத்துக் கொண்டே இருக்கும் ஆர்வம் மிகுதியாகும்.
துணிந்து சில முடிவுகளை எடுத்து முன்னேறுவீர்கள். தொழில் உத்தியோக நிமித்தமாக அடிக்கடி பிரயாணம் செய்ய நேரும். நிரந்தரமான நிலையான வருமானம் உண்டாகும். சேமிப்புகள் உயரும். மனைவி மூலம் செல்வாக்கு உயரும். போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெற வாய்ப்பு உள்ளது. திருமண தடைகள் நீங்கி வீட்டில் சுப காரியங்கள் நடைபெறும். சுப நிகழ்ச்சிகளால் அலைச்சல் அதிகமாகும். முருகன் வழிபாட்டால் முத்தாய்ப்பான முன்னேற்றங்களை அடைய முடியும்.
'பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
செல்: 98652 20406