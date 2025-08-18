என் மலர்
மேஷம்
2025 ஆவணி மாத ராசிபலன்
மேஷ ராசி நேயர்களே!
ஆவணி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது, உங்கள் ராசிநாதன் செவ்வாய் 6-ம் இடத்தில் சஞ்சரிக்கிறார். அஷ்டமாதிபதியாகவும் விளங்கும் செவ்வாய் 6-ம் இடத்திற்கு வரும்பொழுது, 'விபரீத ராஜயோக' அடிப்படையில் சில நல்ல பலன்கள் உங்களுக்கு நடைபெறும். தொழில் வளர்ச்சி, உத்தியோகத்தில் உயர்வு, கடன் சுமை குறைதல் போன்றவை ஏற்படும். சென்ற மாதத்தில் நடைபெறாத சில காரியங்கள் இப்போது நடைபெற்று மகிழ்ச்சியை வழங்கும். பஞ்சம ஸ்தானாதிபதி சூரியன், பஞ்சம ஸ்தானத்திலேயே பலம்பெற்று சஞ்சரிப்பதால் தேக்கநிலை மாறும். தெளிவு பிறக்கும். ஊக்கமும், உற்சாகமும் அதிகரித்து உடனுக்குடன் காரியங்களைச் செய்து முடிப்பீர்கள்.
கடக - சுக்ரன்
ஆவணி 5-ந் தேதி, கடக ராசிக்கு சுக்ரன் செல்கிறார். உங்கள் ராசிக்கு 2, 7 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியானவர் சுக்ரன். அவர் சுக ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கும் இந்த நேரத்தில், மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். பழைய வாகனங்களைக் கொடுத்து விட்டு, புதிய வாகனங்களை வாங்குவதில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். ஆபரணச் சேர்க்கை உண்டு. 'அதிக விலைக்கு வாங்கிப் போட்ட இடத்தை குறைந்த விலைக்கு கேட்கிறார்களே' என்ற கவலை அகலும். பூமி விற்பனையில் வரும் லாபத்தைக் கொண்டு தொழிலை விரிவு செய்ய முயற்சிப்பீர்கள். இக்காலத்தில் 'புத சுக்ர யோகம்' இருப்பதால் நல்ல சம்பவங்கள் பலவும் நடை பெறும்.
சிம்ம - புதன்
ஆவணி 9-ந் தேதி, சிம்ம ராசிக்கு புதன் வருகிறார். உங்கள் ராசிக்கு 3, 6 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியானவர் புதன். அவர் பஞ்சம ஸ்தானத்திற்கு வரும்பொழுது பிள்ளைகள் வழியில் இருந்த பிரச்சினைகள் அகலும். படித்து முடித்து வேலை கிடைக்காமல் இருக்கும் பிள்ளைகளாக இருந்தால் அவர்களுக்கு வேலை கிடைக்கும். உத்தியோக மாற்றத்திற்கோ அல்லது வெளிநாடு சென்று பணிபுரிய வேண்டுமென்றோ உங்கள் பிள்ளைகள் விரும்பினால், அதற்காக எடுத்த முயற்சி கைகூடும். உடன் பிறப்புகளுக்குள் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு அகலும். ஒற்றுமை பலப்படும். பூர்வீக சொத்துகளை பிரித்துக்கொள்வதில் சிக்கல் நீங்கும். பொதுவாழ்வில் இருப்பவர்களுக்கு நல்ல பொறுப்புகள் கிடைக்கும். புத-ஆதித்ய யோகம் இருப்பதால் அரசுவழியில் அனுகூலம் உண்டு.
துலாம் - செவ்வாய்
ஆவணி 29-ந் தேதி துலாம் ராசிக்கு செவ்வாய் செல்கின்றார். உங்கள் ராசிக்குஅதிபதி செவ்வாய் 7-ம் இடத்தில் சஞ்சரிக்கும் பொழுது, அவர் பார்வை உங்கள் ராசியிலேயே பதிகின்றது யோகம்தான். கல்யாணக் கனவுகள் நனவாகும். இழப்புகளை ஈடு செய்ய எடுத்த புது முயற்சியில் வெற்றி கிடைக்கும். இடம், பூமி விற்பனையால் லாபம் உண்டு. வீடுகட்டுவது அல்லது கட்டிய வீட்டை பழுதுபார்ப்பது போன்றவற்றில் கவனம் செலுத்துவீர்கள்.
சிம்ம - சுக்ரன்
ஆவணி 30-ந் தேதி, சிம்ம ராசிக்கு சுக்ரன் செல்கிறார். தனாதிபதியான சுக்ரன், பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கும்போது தனவரவு தாராளமாக வந்துசேரும். இனத்தார் பகை மாறும். எடுத்த காரியத்தை எளிதில் முடிப்பீர்கள். கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்றுவீர்கள்.பொதுவாழ்வில் உள்ளவர்களுக்கு பொறுப்பு அதிகரிக்கும். வியாபாரம் மற்றும் தொழில் செய்பவர்களுக்கு மாதத்தின் முற்பகுதி செழிப்பாக இருக்கும். உத்தியோகத்தில் உள்ளவர்களுக்கு பிரச்சினைகள் வரலாம். கலைஞர் களுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் வந்துசேரும். மாணவ - மாணவிகளுக்கு கல்வியில் அக்கறை கூடும். பெண்களுக்கு குடும்பச்சுமை கூடினாலும் அதை சமாளிக்கும் ஆற்றல் உண்டு.
பணத்தேவையைப் பூர்த்தி செய்யும் நாட்கள்:-
ஆகஸ்டு: 17, 18, 21, 22, செப்டம்பர்: 2, 3, 7, 8, 13, 14.
மகிழ்ச்சி தரும் வண்ணம்:- பச்சை.