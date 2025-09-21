என் மலர்
கும்பம் - Kumbam
வார ராசிபலன் 21.9.2025 முதல் 27.9.2025 வரை
21.9.2025 முதல் 27.9.2025 வரை
செல்வநிலை உயரும் வாரம். ராசிக்கு குரு மற்றும் சுக்கிரனின் பார்வை உள்ளது.இந்த கிரகங்களின் பார்வை ராசியில் உள்ள ராகுவால் ஏற்பட்ட எதிர்மறை பாதிப்புகளை குறைக்கும். நடைமுறை வாழ்வில் நிலவிய சிக்கல்களை சரி செய்வீர்கள். நினைத்தது நினைத்தபடியே நிறைவேறும். அவ்வப்போது சிறிய பிரச்சினைகள் இருந்தாலும் அதை பொருட்படுத்த மாட்டீர்கள்.
பொன் பொருள் பூமி சேரும் வாய்ப்புகள் உள்ளது. கோச்சார ராகு கேதுவால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் குறைந்து திருமணம் நடக்கக்கூடிய சூழல் உருவாகும். இறைவழிபாட்டில் ஆர்வம் கூடும். குலதெய்வ அருளுடன் சகல பாக்கியங்கள் கிடைக்கும். மாணவர்களுக்கு உயர் கல்வி முயற்சியில் முன்னேற்றங்கள் உண்டாகும். தொழிலுக்கு வாழ்க்கை துணையின் ஆதரவும் கிடைக்கும்.
21.9.2025 அன்று மாலை 3.58 மணி முதல் 24.9.2025 அன்று அதிகாலை 2.56 மணி வரை சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் செயல்படுத்த முடியாத திடீர் முடிவுகளால் மன வருத்தங்கள் தோன்றி மறையும். கணவன் மனைவிக்கு சிறு சிறு மனச் சங்கடங்கள் உண்டாகும். நவராத்திரி காலங்களில் ஆதிபராசக்தியை வழிபட்டால் சுய ஜாதகத்தில் ராகு கேதுவால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் அகலும்.
`பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
செல்: 98652 20406