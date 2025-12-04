Live
      அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு வரலாறு காணாத வகையில் வீழ்ச்சி
      அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு வரலாறு காணாத வகையில் வீழ்ச்சி

      ByMaalaimalarMaalaimalar4 Dec 2025 12:10 PM IST
      • இந்​தியா-அமெரிக்கா இடையே வரி விவ​காரத்​தில் இன்​னும் உடன்​பாடு ஏற்​ப​டா​மல் உள்​ளது.
      • இரு நாடுகள் இடையேயான வர்த்தக ஒப்​பந்​தத்​தில் இழுபறிநிலை நீடித்து வரு​கிறது.

      அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு அந்நிய செலாவணி சந்தையில் நேற்று வரலாறு காணாத வீழ்ச்சியை சந்தித்தது. முதல் முறையாக அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு 90.30 வரை சரிந்தது.

      இந்த நிலையில் இன்றும் இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு மேலும் வீழ்ச்சி அடைந்தது. ஒரு அமெரிக்க டாலர் மதிப்பு 90.43 வரை சரிந்தது.

      இந்தியா-அமெரிக்கா இடையே வரி விவகாரத்தில் இன்னும் உடன்பாடு ஏற்படாமல் உள்ளது. இதனால் இரு நாடுகள் இடையேயான வர்த்தக ஒப்பந்தத்தில் இழுபறிநிலை நீடித்து வருகிறது. அதன் தாக்கம் அந்நியச் செலாவணி சந்தையில் ரூபாய் மதிப்பில் மோசமான எதிர்விளைவுகளை ஏற்படுத்தி வருவதாக அந்நிய செலாவணி சந்தை வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.

