      Shraddha Kapoor

      பெயர்: ஷ்ரத்தா கபூர்

      பிறந்த தேதி: 1987-03-03

      பட்டம்: Shraddha Kapoor

      நடிப்பில்: 15 ஆண்டு(கள்)

