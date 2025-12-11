என் மலர்
பைக்
பல்சர் N160 பைக்கின் புது வேரியண்ட் அறிமுகம் செய்த பஜாஜ்... என்னென்ன ஸ்பெஷல் தெரியுமா..?
பஜாஜ் நிறுவனம், புதிய பல்சர் N160 வேரியண்டை இந்திய சந்தையில் அறிமுகம் செய்துள்ளது. இதில், 164.82 சிசி என்ஜின் உள்ளது. இது அதிகபட்சமாக 15.68hp பவரையும், 14.65nm டார்க்கையும் வெளிப்படுத்தும். இதற்கு முன்பு அறிமுகமான N160 பைக்கில் ஸ்பிளிட் சீட் இடம்பெற்று இருந்தது.
புதிய வேரியண்டில், வாடிக்கையாளர்கள் விருப்பத்தை ஏற்று சிங்கிள் சீட்டாக வடிவமைக்கப்பட்டு இருக்கிறது. இத்துடன் டூயல் டிஸ்க் பிரேக்குகள், முன்புறம் டெலஸ்கோப்பிக் சஸ்பென்ஷன் என பல அம்சங்கள் இடம் பெற்றுள்ளன.
பல்சர் N160 புது வேரியண்ட் பியர்ல் மெட்டாலிக் ஒயிட், ரேசிங் ரெட், போலார் ஸ்கை புளூ, புளூ அண்ட் பிளாக் என நான்கு வித நிறங்களில் கிடைக்கிறது. புது வேரியண்ட் எக்ஸ் ஷோரூம் விலை சுமார் ரூ.1.24 லட்சம் ஆகும். இது ஸ்பிளிட் சீட் வேரியண்டை விட சுமார் ரூ.2,000 குறைவாகும்.
