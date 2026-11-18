தமிழக அரசியலில் ஒரு காலத்தில் அண்ணன்-தம்பி போல மிக நெருக்கமாகப் பழகிய தி.மு.க. தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின்-ராகுல் காந்தி இடையேயான விரிசல் தற்போது அதிகமாக மாற தொடங்கியுள்ளது.
டெல்லியில் நடைபெற்ற சோனியா காந்தியின் சுய சரிதை புத்தக வெளியீட்டு விழாவிற்கு அழைப்புவிடுக்க தொலைபேசியில் ராகுல் காந்தி முயற்சி செய்தபோது, அவருடன் பேசுவதை மு.க. ஸ்டாலின் தவிர்த்துவிட்டதாகத் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.
காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் சோனியா காந்தி தனது வாழ்க்கைப் பயணத்தை விவரிக்கும் வகையில் சுய சரிதைப் புத்தகத்தை எழுதி உள்ளார். இந்தப் புத்தகத்தின் வெளியீட்டு விழா டெல்லியில் உள்ள ஐடிசி மவுரியா நட்சத்திர விடுதியில் கடந்த திங்கட்கிழமை மிக பிரமாண்டமாக நடைபெற்றது.
இந்த விழாவில் பங்கேற்க வருமாறு தி.மு.க. தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினை தொலைபேசியில் அழைக்க ராகுல் காந்தி விரும்பி உள்ளார்.
இதற்காக ராகுல் காந்தியின் அலுவலகத்திலிருந்து மு.க.ஸ்டாலினின் அலுவலகத்தைத் தொடர்புகொண்டு, ராகுல் காந்தி பேச விரும்புவதாகவும், புத்தக வெளியீட்டு விழாவிற்கு அழைப்பு விடுக்க உள்ளதாகவும் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆனால், இந்தத் தகவல் மு.க.ஸ்டாலினின் கவனத்திற்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டபோது, தான் வேறு முக்கியப் பணிகளில் இருப்பதாகக்கூறி ராகுல் காந்தியுடன் தொலைபேசியில் பேசுவதை ஸ்டாலின் தவிர்த்துவிட்டதாக நம்பத்தகுந்த வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
அதேசமயம், நாகரிகம் கருதி சோனியா காந்தியின் புதிய புத்தகம் வெற்றி பெற தனது வாழ்த்துச் செய்தியை மட்டும் ஸ்டாலின் அனுப்பி வைத்துள்ளார்.
கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை மு.க. ஸ்டாலினும், ராகுல் காந்தியும் பொதுமேடைகளில் ஒருவரையொருவர் “என் சகோதரர்” என்று அன்போடு அழைத்துக்கொண்டதைத் தமிழக மக்கள் பார்த்திருப்பார்கள். ஆனால், நடந்து முடிந்த தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு முன்பிருந்தே இரு தலைவர்களுக்கும் இடையிலான உறவில் விரிசல் விழத் தொடங்கியது.
சட்டமன்றத் தேர்தலின்போது தொகுதிப் பங்கீடு விஷயத்தில் காங்கிரஸ் கட்சி மிகக் கடுமையாக நடந்து கொண்டது. அதிக இடங்களைக் கேட்டு காங்கிரஸ் பிடிவாதம் பிடித்த நிலையில், சுமுகமான தீர்வு காண்பதற்காக மு.க.ஸ்டாலின் தரப்பிலிருந்து ராகுல் காந்தியைத் தொடர்பு கொள்ளப் பலமுறை முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. குறிப்பாக, தேர்தல் நேரத்தில் ராகுல் காந்தியுடன் பேசுவதற்காக மு.க. ஸ்டாலின் சுமார் 5 முறை தொலைபேசியில் அழைத்தும், ராகுல் காந்தி தரப்பில் இருந்து எந்தப் பதிலும் வரவில்லை என்று கூறப்படுகிறது.
ஒருவழியாகத் தொகுதிப் பங்கீடு முடிந்து இரு கட்சிகளும் இணைந்து தேர்தலைச் சந்தித்தாலும், தேர்தல் பிரசாரத்தின்போது மு.க. ஸ்டாலினும், ராகுல் காந்தியும் இணைந்து ஒரே மேடையில் பிரசாரம் செய்வதைத் தவிர்த்தனர்.
அப்போதே இருவருக்குள்ளும் இருந்த பழைய நட்பு குறைந்துவிட்டது அரசியல் வட்டாரத்தில் பேசப்பட்டது.
சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியானபோது, விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்து ஆட்சியைப் பிடித்தது.
தேர்தல் முடிவுகள் வந்த உடனேயே, பல ஆண்டுகளாகத் தி.மு.க.வுடன் கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ் கட்சி, தி.மு.க. கூட்டணியில் இருந்து தன்னிச்சையாக வெளியேறியது.
அதுமட்டுமின்றி, உடனடியாகத் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆதரவளித்து, முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அமைச்சரவையில் காங்கிரஸ் கட்சியும் இணைந்து அமைச்சர் பதவிகளைப் பெற்றுக்கொண்டது.
காங்கிரசின் இந்த திடீர் முடிவும், கூட்டணி துரோகமும் தி.மு.க. தலைவர் மு.க. ஸ்டாலினை மிகுந்த மன வருத்தத்திற்கு உள்ளாக்கியது.
காங்கிரஸ் கட்சி தி.மு.க. கூட்டணியை விட்டு வெளியேறி சுமார் 6 மாதங்கள் கடந்துவிட்ட நிலையில், பழைய கசப்புகளை மறந்து ராகுல் காந்தி பேச முயற்சி செய்தபோதும், ஸ்டாலின் அதற்குத் தயாராக இல்லை என்பதையே இந்தச் சம்பவம் காட்டுகிறது.
இதற்கிடையில், டெல்லியில் நடைபெற்ற சோனியா காந்தியின் புத்தக வெளியீட்டு விழாவில், காங்கிரசின் தற்போதைய கூட்டணிக் கட்சித் தலைவரும், முதலமைச்சருமான விஜய் நேரில் சென்று கலந்து கொண்டார்.
அவருடன் காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே, பிரியங்கா காந்தி, சமாஜ்வாதி கட்சித் தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ், கர்நாடக துணை முதல்-மந்திரி டி.கே.சிவகுமார், தெலுங்கானா முதல்-மந்திரி ரேவந்த் ரெட்டி, ஜம்மு காஷ்மீர் முதல்-மந்திரி உமர் அப்துல்லா உள்ளிட்ட பல தேசியத் தலைவர்களும் பங்கேற்றனர்.
முதலமைச்சர் விஜய் டெல்லி சென்று சோனியா காந்தி மற்றும் ராகுல் காந்தியுடன் மேடையைப் பகிர்ந்து கொண்ட அதே நேரத்தில், ராகுல்காந்தியின் அழைப்பை மு.க.ஸ்டாலின் நிராகரித்திருப்பது தமிழக அரசியலில் விவாத பொருளாகியுள்ளது.
தி.மு.க.- காங்கிரஸ் இடையேயான உறவு இனி மீண்டும் ஒட்டாது என்பதையே இந்த நிகழ்வு உறுதிப்படுத்தி உள்ளது.