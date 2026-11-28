வலென்சியாவில் நடைபெறும் 2026 சீசனின் இறுதிச் சுற்றுடன் தனது தொழில்முறை பந்தய வாழ்க்கையிலிருந்து ஓய்வு பெறுவதாக மார்க் மார்க்வெஸ் திடீர் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.
கடந்த வாரம் போர்டிமாவ் சுற்றில் தனது எட்டாவது முதன்மைப் பிரிவு உலக சாம்பியன்ஷிப்பை மார்க் மார்க்வெஸ் வென்றார். மேலும், 2027 மற்றும் 2028 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கான புதிய இரண்டு ஆண்டு ஒப்பந்தத்தையும் டுகாட்டி அணியுடன் அவர் கையெழுத்திட்டிருந்தார். மோட்டோஜிபி புதிய 850சிசி பைக்குகள் மற்றும் பைரெல்லி டயர்களுடன் அடுத்த சீசனுக்குத் தயாராகி வரும் நிலையில், இந்த அறிவிப்பு ரசிகர்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தொடர்ச்சியான மோட்டோஜிபி பந்தயங்கள் அவரது உடலுக்குப் பெரும் சுமையை ஏற்படுத்தியுள்ளன. குறிப்பாக 2025 முதல் தொடரும் தோள்பட்டை காயத்தைச் சமாளித்தபடியே 2026 சீசனில் அவர் களமிறங்கினார். தனது உடனடி எதிர்காலம் குறித்து முடிவெடுக்கப் போவதாக முன்னர் சிறிய குறிப்புகளை அவர் அளித்திருந்தாலும், இப்போது முழுமையாகப் பந்தயங்களிலிருந்து விலகும் முடிவை எடுத்துள்ளார்.
போர்டிமாவ் பந்தயத்தின் போது மார்க்வெஸ் தொடர்ந்து பங்கேற்பார் என்பதில் நூறு சதவீதம் உறுதியாக இருப்பதாக டுகாட்டி அணித் தலைவர் டேவிடே டார்டோஸி தெரிவித்திருந்தார். ஆனால் வலென்சியாவின் முதல் பயிற்சிச் சுற்றுக்கு சற்று முன்பு, மோட்டோஜிபியில் மட்டுமல்லாமல் தனது ஒட்டுமொத்த தொழில்முறை பந்தய வாழ்க்கையிலிருந்தும் விலகுவதாக மார்க்வெஸ் மற்றும் டுகாட்டி இணைந்து அறிவித்தனர். இந்த முடிவு குறித்த கூடுதல் விவரங்கள் பயிற்சிச் சுற்றுக்கு அரை மணி நேரம் கழித்து நடைபெறும் சிறப்பு செய்தியாளர் சந்திப்பில் வெளியிடப்பட உள்ளன.
மார்க்வெஸின் ஓய்வைத் தொடர்ந்து 2027 மற்றும் அதற்குப் பிந்தைய சீசன்களுக்கான ரைடர் அணியை டுகாட்டி மாற்றியமைக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளது. கேடிஎம் அணியிலிருந்து ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ள பெட்ரோ அகோஸ்டா இனி இந்தத் திட்டத்தை முன்னெடுத்துச் செல்வார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதே நேரத்தில், விஆர்46 டுகாட்டி அணிக்காகக் களமிறங்க இருந்த ஃபெர்மின் அல்டெகுயர், குறுகிய கால அறிவிப்பில் மார்க்வெஸுக்குப் பதிலாக அழைக்கப்படுவதற்கான முக்கிய வேட்பாளராகப் பார்க்கப்படுகிறார்.