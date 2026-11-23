இந்தியா மற்றும் நேபாளத்தை இணைக்கும் ஆழமான கலாச்சார மற்றும் ஆன்மிகப் பிணைப்பை பிரதமர் நரேந்திர மோடி எடுத்துரைத்தார். மேலும், "நேபாளம் இல்லாமல் எங்கள் ராமரும் முழுமையடையாதவர்" என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
நேபாளப் பிரதமர் பாலேந்திர ஷாவின் முதல் அதிகாரபூர்வ இருதரப்பு இந்தியப் பயணத்தின் போது டெல்லியில் நடைபெற்ற கூட்டுச் செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய மோடி, 2018-ஆம் ஆண்டு ஜனக்பூருக்குத் தாம் மேற்கொண்ட பயணத்தையும் நினைவுகூர்ந்தார். ஸ்ரீராமரும் சீதாதேவியும் இரு நாடுகளின் பகிரப்பட்ட நாகரிகம் மற்றும் நம்பிக்கையின் அடையாளங்களாகத் திகழ்கிறார்கள் என்று வலியுறுத்திய அவர், அண்டை நாட்டின் வளர்ச்சிக்கும் செழிப்புக்கும் சாத்தியமான அனைத்து உதவிகளையும் வழங்க இந்தியா உறுதியாக உள்ளது என்றும் தெரிவித்தார்.
இந்தியா-நேபாள உறவு வெறும் அண்டை நாடுகளுக்கு இடையிலான உறவு மட்டுமல்ல, அது உறவுமுறை மற்றும் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையின் அடிப்படையிலானது என்று பிரதமர் மோடி குறிப்பிட்டார். இரு நாடுகளும் தங்களது மகிழ்ச்சியையும் சவால்களையும் பகிர்ந்து கொள்கின்றன என்றும், ஒருவருக்கொருவர் முன்னேற்றத்தில் பங்காளிகளாகவும், கடினமான காலங்களில் ஒருவருக்கொருவர் ஆதரவாகவும் விளங்குகின்றன என்றும் அவர் கூறினார்.
இருதரப்புப் பேச்சுவார்த்தைக்குப் பிறகு, உத்தரப் பிரதேசத்தின் அயோத்தி தாம் மற்றும் நேபாளத்தின் ஜனக்பூர் தாம் ஆகியவற்றை நேரடியாக இணைக்கும் எல்லை தாண்டிய ரெயில் சேவையான 'சரயு-கமலா எக்ஸ்பிரஸ்' ரெயிலை இரு தலைவர்களும் இணைந்து கொடியசைத்துத் தொடங்கி வைத்தனர். ரெயில்வே அமைச்சகத்தின் தகவல்படி, சுமார் 604 கிமீ தூரம் பயணிக்கும் இந்த வாராந்திர ரெயில், கோரக்பூர், பஸ்தி, ரக்ஸால், சீதாமர்ஹி, மதுபனி மற்றும் ஜெயநகர் வழியாகச் செல்கிறது. ஜனக்பூர் தாமிலிருந்து சனிக்கிழமைகளிலும், அயோத்தி கண்டோன்மென்ட்டிலிருந்து திங்கள்கிழமைகளிலும் இயக்கப்படும் இந்தச் சேவை, ஆன்மிகப் பயணங்களை எளிதாக்கவும், சமயச் சுற்றுலாவை ஊக்குவிக்கவும், எல்லைப் பகுதி மக்களிடையேயான தொடர்புகளை ஆழப்படுத்தவும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
ரெயில் சேவை தொடக்கத்துடன், கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் ஏற்பட்ட பேரழிவுகரமான வெள்ளத்திற்குப் பிறகு நேபாளத்தின் மறுசீரமைப்புப் பணிகளுக்கு உதவும் வகையில் 24,000 கோடி நேபாள ரூபாய் (தோராயமாக ரூ.15,000 கோடி) மதிப்பிலான வளர்ச்சி ஒத்துழைப்புத் தொகுப்பையும் பிரதமர் மோடி அறிவித்தார். பரஸ்பர நம்பிக்கை மற்றும் பிராந்திய இணைப்பை மேலும் வலுப்படுத்தும் வகையில், லோயர் அருண் நீர்மின் திட்டம், மோதிஹாரி-அம்லேகஞ்ச் பெட்ரோலியக் குழாய் விரிவாக்கம், ஒருங்கிணைந்த சோதனைச் சாவடிகள் மற்றும் நேபாளத்தில் இந்தியத் தொழில்நுட்பக் கழக வளாகம் உள்ளிட்ட விரிவான உள்கட்டமைப்புத் திட்டங்களையும் இரு தலைவர்களும் ஆய்வு செய்தனர்.