இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் நேபாளப் பிரதமர் பாலேந்திர ஷா ஆகியோர் டெல்லியில் உள்ள ஐதராபாத் ஹவுஸில் இருதரப்புப் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். எரிசக்தி, வர்த்தகம், போக்குவரத்து இணைப்பு, உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடு மற்றும் வெள்ளத்திற்குப் பிந்தைய மறுசீரமைப்பு உதவி ஆகியவை இந்தப் பேச்சுவார்த்தையின் முக்கிய அம்சங்களாக அமைந்தன.
இரு அண்டை நாடுகளுக்கும் இடையிலான ஒத்துழைப்புக்குப் புதிய வேகம் அளிக்கும் வகையில், 'சம்ரித்தா நேபாளம், சமுன்னத் பாரத்' (வளமான நேபாளம், வளர்ந்த இந்தியா) என்ற கூட்டு தொலைநோக்கு ஆவணம் வெளியிடப்பட்டது. இந்த ஆவணம் இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான நீண்டகால இலக்குகள் மற்றும் திட்டவட்டமான செயல்திட்டங்களை வகுத்துத் தருகிறது.
மேலும், நிறைவடைந்த இணைப்புத் திட்டங்கள் மற்றும் எரிசக்தி ஒத்துழைப்புத் திட்டங்களைத் தொடங்கி வைப்பதோடு, புதிய திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டவும் இரு தரப்பினரும் திட்டமிட்டனர். உத்தரப் பிரதேசத்தின் அயோத்தியையும் நேபாளத்தின் ஜனக்பூரையும் இணைக்கும் சரயு-கமலா எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் சேவையை டெல்லியில் இருந்து காணொலி வாயிலாகக் கொடியசைத்துத் தொடங்கி வைக்கவும் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன.
நேபாள வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் தகவல்படி, வர்த்தகம், போக்குவரத்து, முதலீடு, எரிசக்தி, இணைப்பு வலைப்பின்னல்கள் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடு ஆகிய துறைகளில் பொருளாதார ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்துவது இந்தப் பேச்சுவார்த்தையின் நிகழ்ச்சி நிரலில் இடம்பெற்றது. கல்வி, சுகாதாரம், வேளாண்மை, விளையாட்டு, பேரிடர் மேலாண்மை மற்றும் மனிதவள மேம்பாடு ஆகிய துறைகளில் ஒத்துழைப்புக்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் பரிமாறிக் கொள்ளப்பட்டன. பிராந்திய மற்றும் சர்வதேச அளவிலான பொதுவான நலன் சார்ந்த விவகாரங்கள் குறித்தும் இரு தலைவர்களும் கருத்துகளைப் பரிமாறிக் கொண்டனர்.
பிரதமர் மோடியின் அழைப்பை ஏற்று இரண்டு நாள் அரசுமுறைப் பயணமாக நேற்று டெல்லி வந்தடைந்த பாலேந்திர ஷாவை, வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை இணை அமைச்சர் ஜிதின் பிரசாதா விமான நிலையத்தில் வரவேற்றார். இன்று காலை ராஷ்டிரபதி பவனில் பாலேந்திர ஷாவுக்கு அணிவகுப்பு மரியாதையுடன் சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. மேலும், குடியரசுத் தலைவர் திரவுபதி முர்முவையும் அவர் சந்தித்துப் பேசத் திட்டமிட்டிருந்தார்.
நேபாள நிதியமைச்சர் ஸ்வர்ணிம் வாக்லே, வெளியுறவு அமைச்சர் ஷிசிர் கனால், பிரதமரின் முதன்மை ஆலோசகர் குமார் ப்யான்ஜன்கர் உள்ளிட்ட 35 பேர் கொண்ட அரசுக் குழுவினரும், 52 தொழிலதிபர்கள் அடங்கிய தனிக் குழுவும் இந்தப் பயணத்தில் இடம்பெற்றுள்ளன. இருதரப்புப் பேச்சுவார்த்தைக்குப் பிறகு கூட்டுச் செய்தியாளர் சந்திப்பும், ஷா மற்றும் அவரது குழுவினருக்குப் பிரதமர் மோடி அளிக்கும் மதிய விருந்தும் நடைபெற்றன.