தீபாவளி திருநாள்: நாட்டு மக்களுக்கு ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்மு வாழ்த்து!

இந்தியாவின் மிக முக்கிய பண்டிகையான தீபாவளி பண்டிகை இன்று நாடு முழுவதும் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.
தீபாவளி திருநாளை முன்னிட்டு, உள்நாட்டிலும் வெளிநாடுகளிலும் வசிக்கும் அனைத்து இந்திய குடிமக்களுக்கும் நாட்டின் ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்மு தனது உளமார்ந்த நல்வாழ்த்துகளையும் மகிழ்ச்சியையும் தெரிவித்துள்ளார். தீபத் திருநாளான தீபாவளி, இருளை நீக்கி ஒளியை நிலைநாட்டும் பண்டிகையாகவும், தீமைகளுக்கு எதிரான நற்குணங்களின் வெற்றியைக் குறிக்கும் விழாவாகவும் கொண்டாடப்படுகிறது என்று அவர் தனது வாழ்த்துச் செய்தியில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
புராண வரலாற்றுச் சிறப்புகளை எடுத்துரைத்த ஜனாதிபதி முர்மு, ராவண வதம் செய்தபின் பகவான் ஸ்ரீராமர் அயோத்திக்குத் திரும்பியதை நினைவு கூர்ந்தார். ஸ்ரீராமர் திரும்பியதை வரவேற்கும் விதமாக வரிசையாக விளக்குகள் ஏற்றப்பட்டதே தீபாவளியின் கலாச்சார மற்றும் ஆன்மீக முக்கியத்துவமாகத் திகழ்கிறது என்றும், இந்தத் திருநாள் 'ராம ராஜ்யத்தின்' மங்கலகரமான தொடக்கத்தைக் குறிக்கிறது என்றும் அவர் தெரிவித்தார். மனிதர்களின் வாழ்வில் உள்ள துயரங்கள் நீங்கி, மகிழ்ச்சியும் செழிப்பும் நிறைந்த ஒரு புதிய வாழ்க்கை பிறப்பதன் அடையாளமே இந்தத் தீபாவளித் திருவிழா ஆகும்.
இத்திருநாளில் மக்கள் அறியாமை இருள் நீங்கி ஞானம் பெறவும், நல்வாழ்வுக்காகவும் விநாயகரையும், செல்வம் பெருக மகாலட்சுமி தாயாரையும் வழிபட்டு பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள் என்று ஜனாதிபதி குறிப்பிட்டார். மேலும், நாட்டின் ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் நல்ல ஆரோக்கியம், மகிழ்ச்சி மற்றும் பொருளாதார வளம் கிடைக்க தான் பிரார்த்திப்பதாக அவர் தெரிவித்தார்.
சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை வலியுறுத்திய ஜனாதிபதி முர்மு, அனைவரும் இயற்கையைப் பாதுகாத்து நல்லிணக்கத்துடன் வாழ வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார். குறிப்பாக, நாட்டின் தேசபக்தி மிக்க இளைஞர்கள் நமது பாரம்பரிய இந்திய கலாச்சார மதிப்புகளின் வழிகாட்டுதலுடன், 'விக்சித் பாரத்' எனப்படும் வளர்ந்த இந்தியாவை உருவாக்குவதில் தங்களின் பங்களிப்பை உற்சாகமாக வழங்க வேண்டும் என்றும் அவர் மனமாரக் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார். இதேபோல், பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளதோடு, வழக்கம்போல இந்த ஆண்டும் தங்களது பாதுகாப்புப் பணிகளில் ஈடுபடும் வீரர்களுடன் தீபாவளியைக் கொண்டாடப் போவதாகத் தெரிவித்துள்ளார்.