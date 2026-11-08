நாடு முழுவதும் தீபாவளி பண்டிகை கோலாகல கொண்டாட்டம்- உற்சாக வெள்ளத்தில் மக்கள்

தமிழகத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் அதிகாலை முதலே மக்கள் புத்தாடை அணிந்து, பட்டாசுகளை வெடித்து, இனிப்புகளை பரிமாறி மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர்.
இந்தியாவின் மிக முக்கிய பண்டிகையான தீபாவளி பண்டிகை இன்று நாடு முழுவதும் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. தீமையை வென்று நன்மை வெற்றி பெற்றதன் அடையாளமாக கொண்டாடப்படும் இந்த ஒளித்திருநாள், தமிழ்நாட்டில் கூடுதல் உற்சாகத்துடன் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. தமிழகத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் அதிகாலை முதலே மக்கள் புத்தாடை அணிந்து, பட்டாசுகளை வெடித்து, இனிப்புகளை பரிமாறி மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர்.
தலைநகர் சென்னையில் தீபாவளி கொண்டாட்டம் உச்சத்தில் உள்ளது. தி.நகர், புரசைவாக்கம், பாண்டி பஜார் போன்ற முக்கிய வர்த்தக பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாகவே மக்கள் கூட்டம் அலைமோதியது. இன்று அதிகாலை முதலே வீடுகள் முன்பு வண்ண கோலமிட்டு, வரிசையாக அகல் விளக்குகளை ஏற்றி மக்கள் தீபாவளியை வரவேற்றனர். தமிழக அரசின் சார்பில் பட்டாசு வெடிப்பதற்கான நேர கட்டுப்பாடு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், பொதுமக்கள் அதனை பின்பற்றி பாதுகாப்பாக பண்டிகையை கொண்டாடி வருகின்றனர். சென்னையில் ஒருசில இடங்களில் கனமழை பெய்து வந்தாலும், மழையை பொருட்படுத்தாமல் சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை பட்டாசு வெடித்து உற்சாகமாக கொண்டாடி வருகின்றனர்.
தீபாவளியை முன்னிட்டு தமிழகத்தின் அனைத்து முக்கிய கோவில்களிலும் சிறப்பு பூஜைகள் மற்றும் வழிபாடுகள் நடைபெற்று வருகின்றன. திருச்சி ஸ்ரீரங்கம், மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில், தஞ்சை பெரிய கோவில், பழனி முருகன் கோவில் உள்ளிட்ட கோவில்களில் அதிகாலை முதலே பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து சாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். தீபாவளி தினத்தில் லட்சுமி தேவியை வழிபடுவது செல்வ வளத்தை தரும் என்பது ஐதீகம் என்பதால், வீடுகளிலும், கடைகளிலும் லட்சுமி பூஜை சிறப்பாக நடைபெற்றது.
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு தமிழக காவல்துறை மற்றும் தீயணைப்பு துறையினர் தீவிர பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளனர். சென்னை உட்பட அனைத்து மாநகரங்களிலும் முக்கிய இடங்களில் காவல்துறையினர் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர். மருத்துவமனைகளில் தீக்காய சிகிச்சை பிரிவுகள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. பொதுமக்கள் பாதுகாப்பான முறையில் பட்டாசு வெடிக்க வேண்டும் என்றும், குழந்தைகள் பெரியவர்களின் துணையுடன் மட்டுமே பட்டாசு வெடிக்க வேண்டும் என்றும் அரசு சார்பில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்த ஆண்டு தீபாவளி வர்த்தகம் தமிழகத்தில் மிகப்பெரிய அளவில் நடைபெற்றுள்ளதாக வணிகர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். ஜவுளி, பட்டாசு, இனிப்பு வகைகள் மற்றும் மின்னணு பொருட்கள் விற்பனை கடந்த ஆண்டை விட அதிகரித்துள்ளது. தமிழக முதலமைச்சர் மற்றும் அரசியல் தலைவர்கள் பலரும் தமிழக மக்களுக்கு தீபாவளி வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளனர். ஒட்டுமொத்தமாக தமிழகம் முழுவதும் இந்த தீபாவளி பண்டிகை அன்பு, ஒற்றுமை மற்றும் மகிழ்ச்சியின் அடையாளமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.