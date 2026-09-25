தமிழக செய்திகள்

திமுக ஆட்சியில் ஜெம் வீரமணி வழக்கில் அழுத்தம் கொடுத்தது யார்? - சண்முகம் கேள்வி

சிறுமிகளை சீரழித்த ஜெம் வீரமணி விவகாரத்தை திமுக ஆட்சியில் மூடி மறைத்துள்ளது.
shanmugam
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Summary

திமுக ஆட்சியில் வழக்கு மூடி மறைக்கப்பட்டது தொடர்பாக தார்மீக பொறுப்பேற்று ஸ்டாலின் பதில் சொல்ல வேண்டும் என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மாநில செயலாளர் சண்முகம் கூறி உள்ளார்.

சென்னை தரமணியில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மாநில செயலாளர் சண்முகம் செய்தியாளர் செய்தியாளர்களிடம் கூறியதாவது:

* சிறுமிகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த ஜெம் வீரமணி வழக்கு மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்ததற்கு காரணம் தவெக அரசு அல்ல போக்சோ நீதிமன்ற நீதிபதி தான்.

* ஜெம் வீரமணி வழக்கு நீதிபதி பத்மாவின் உத்தரவால் தான் வெளி உலகத்திற்கு தெரிந்துள்ளது.

* ஜெம் வீரமணி வழக்கை அதிமுக, திமுக, தவெக என 3 கட்சிகளுமே சரியாக விசாரிப்பதில் ஆர்வம் காட்டவில்லை.

* ஜெம் வீரமணி வழக்கு தீவிரப்படுத்தப்பட்டது மற்றும் கைது நடவடிக்கைக்கு நீதிபதி பத்மா உத்தரவு தான் காரணம்.

* ஜெம் கிரானைட்ஸ் வீரமணிக்கு உடந்தையாக இருந்த காவல் அதிகாரிகள் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட வேண்டும்.

* போலீஸ் அதிகாரிகள் மீதான குற்றச்சாட்டில் ஆதாரம் இருப்பதால் தான் காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளனர்.

* காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றம் செய்யப்பட்ட அதிகாரிகள் உடனடியாக பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட வேண்டும்.

* சிறுமிகளை சீரழித்த ஜெம் வீரமணி விவகாரத்தை திமுக ஆட்சியில் மூடி மறைத்துள்ளது.

* திமுக ஆட்சியில் எப்ஐஆர் பதிந்த நிலையில் விசாரணையே நடத்தாமல் ஆதாரம் தெளிவாக இல்லை என மூடி மறைக்கப்பட்டுள்ளது.

* ஸ்டாலின் இதனை எளிதில் கடந்து செல்வது சரியாக இருக்காது. ஸ்டாலின் பதில் சொல்வது தான் நேர்மையாக இருக்கும்.

* ஜெம் வீரமணி விவகாரத்தில் திமுக காலத்தில் ஏதேனும் உத்தரவிடப்பட்டதா? இல்லையா? என ஸ்டாலின் விளக்க வேண்டும்.

* ஜெம் வீரமணி விவகாரத்தில் திமுக அரசுக்கு அரசியல் அழுத்தம் தந்தது யார் என்ற பந்த பதிலும் ஸ்டாலின் அறிக்கையில் இல்லை.

* திமுக ஆட்சியில் வழக்கு மூடி மறைக்கப்பட்டது தொடர்பாக தார்மீக பொறுப்பேற்று ஸ்டாலின் பதில் சொல்ல வேண்டும்.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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