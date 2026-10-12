மருத்துவப் பணியாளர்களின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றி, அவர்களின் வாழ்வாதாரத்தைப் பாதுகாக்க வேண்டும்- பிரேமலதா

மருத்துவப் பணியாளர்களின் நியாயமான கோரிக்கைகளை உடனடியாக நிறைவேற்ற தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பிரேமலதா வலியுறுத்தினார். பணி நிரந்தரம், ஊதிய உயர்வு உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் நீண்ட காலமாக தீர்வு காணப்படாதது வேதனையளிக்கிறது.
தே.மு.தி.க. பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்,
தமிழகம் முழுவதும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள மருத்துவப் பணியாளர்களின் நியாயமான கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற தமிழக அரசு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். தமிழகம் முழுவதும் பணி நிரந்தரம், ஊதிய உயர்வு உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் மருத்துவப் பணியாளர்களின் கோரிக்கைகள் நீண்ட காலமாகத் தீர்வு காணப்படாமல் இருப்பது வேதனையளிக்கிறது.
மக்களின் உயிரைக் காக்கும் மருத்துவத் துறையில் பணியாற்றும் மருத்துவப் பணியாளர்கள், தங்களின் வாழ்வாதாரத்தையும் பணிப் பாதுகாப்பையும் உறுதிப்படுத்தக் கோரி போராட வேண்டிய நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டிருப்பது வருத்தமளிக்கிறது. அவர்களின் உழைப்பையும் அர்ப்பணிப்பையும் அரசு மதித்து, அவர்களின் கோரிக்கைகளுக்குத் தீர்வு காண வேண்டியது அவசியமாகும். பணி நிரந்தரம், உரிய ஊதியம் மற்றும் பணிப் பாதுகாப்பு ஆகியவை மருத்துவப் பணியாளர்களின் முக்கியமான கோரிக்கைகளாக உள்ளன.
மேலும், போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள பணியாளர்களுடன் அரசு உடனடியாகப் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, அவர்களின் கோரிக்கைகளைப் பரிசீலித்து, நிறைவேற்றுவதற்கான காலக்கெடுவுடன் கூடிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோரின் குறைகளைத் தீர்ப்பதற்குப் பதிலாக, போராட்ட களத்திற்கு வருவதற்கு முன்னாலேயே அவர்களை தடுத்து வீட்டுக்காவலில் வைப்பது எந்த வகையிலும் நியாயம் கிடையாது.
எனவே இந்த சம்பவம் கண்டிக்கக்கூடியது. அவர்களை அழைத்து அவர்களின் உண்மையான கோரிக்கைகளை தமிழக அரசு பரிசீலனை செய்யவேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கிறேன்.