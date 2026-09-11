தமிழக செய்திகள்

கரூர் நெரிசல்: நான் வலியுறுத்தியும் விஜய்மீது வழக்குப் போடாதது ஏன்? - திமுக, தவெகமீது திருமா பாய்ச்சல்!

விஜய் அரசியலை அம்பலப்படுத்தியிருக்க வேண்டுமா? வேண்டாமா? திமுகவை குறி வைத்து விஜய் பேசும்போது எதிர்ப்பு அரசியலை செய்திருக்க வேண்டாமா?
கரூர் நெரிசல்: நான் வலியுறுத்தியும் விஜய்மீது வழக்குப் போடாதது ஏன்? - திமுக, தவெகமீது திருமா பாய்ச்சல்!
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கரூர் விவகாரத்தில் தான் வலியுறுத்தியும் விஜய்மீது திமுக வழக்குப் பதியவில்லை என்றும், தவெகவை குறைத்து மதிப்பிட்டதே திமுக தோல்விக்கும் காரணம் என விசிக தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுதொடர்பாக திருமண நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசியுள்ள அவர்.,

கரூர் சம்பவத்திற்கு விஜய்யின் தாமதமே காரணம்

தவெகவை குறைத்து மதிப்பிட்டதற்கு திமுகவின் கணிக்க தவறிய அணுகுமுறைதான் காரணம். கணித்திருக்க வேண்டுமா? வேண்டாமா? அதற்கேற்ப எதிர்ப்பு அரசியலை செய்திருக்க வேண்டுமா? வேண்டாமா? கரூர் சம்பவத்தில் விஜய் மீது வழக்கு தொடர வேண்டும் என்று நான் சொன்னேனா, இல்லையா? ஏன் வழக்கு போடவில்லை.

அவர் மீது வழக்கு போட என்ன தயக்கம். காலம் தாழ்த்தி வந்தார். வேண்டுமென்றே காலம் தாழ்த்தினார். அதனால் தான் கும்பல் கூடியது. நெரிசல் ஏற்பட்டது. நெரிசல் தான் உயிரிழப்புகளுக்கு காரணம் என்கிறபோது அதற்கு பொறுப்பேற்கக்கூடிய அத்தனைப் பேரையும் வழக்கில் சேர்த்திருக்க வேண்டுமா? வேண்டாமா? இந்த அணுகுமுறை தானே காரணம்.

விஜய் அரசியலை அம்பலப்படுத்தியிருக்க வேண்டும்

அப்போதே விஜய் அரசியலை அம்பலப்படுத்தியிருக்க வேண்டுமா? வேண்டாமா? திமுகவை குறி வைத்து விஜய் பேசும்போது எதிர்ப்பு அரசியலை செய்திருக்க வேண்டாமா?

ஆனால் நீங்கள் (திமுக) பேசவில்லை, நான் பேசினேன். விஜய் ஆர்எஸ்எஸ் பெற்றெடுத்தப் பிள்ளை என்று... அன்றைக்கு அவர் மீது எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை.

இன்றைக்கு எப்படி நம்பிக்கை வந்தது? விஜய் அதிமுக, பாமக, பாஜக ஆதரவைக் கேட்கவில்லை. காங்கிரஸ் ஆதரவைக் கேட்டார். திருமாவளவன் ஆதரவைக் கேட்டார்.

ஆர்.எஸ்.எஸ். பெற்றெடுத்த பிள்ளை என்று விமர்சித்துவிட்டு விஜய்யுடன் கூட்டணி வைத்திருக்கிறீர்களே? என்று என்னைக் கேட்கிறார்கள். ஏன்? ஆர்எஸ்எஸ் பெற்றெடுத்த பிள்ளை என்று விமர்சித்த திருமாவை கூட்டணிக்குள் சேர்த்தீர்கள் என்று விஜய்யை யாரும் கேட்கவில்லை.

விஜய்தான் வந்தார்... நாங்கள் போகவில்லை

அவர்தானே எங்களிடம் வந்தார். நாங்கள் அவரிடம் போகவில்லையே. அவருக்குதான் தேவை இருந்தது. எங்களுக்கு தேவையில்லையே. கூட்டணிக்கு பெயர் வைக்கும்போது சமூகநீதி வெற்றிக் கூட்டணி என்று சொன்னார்கள்.

வெற்றிக் கூட்டணி… அந்தக் கூட்டணி… இந்தக் கூட்டணி… என என்ன வேண்டுமானாலும் பெயர் வைத்துக்கொள்ளுங்கள். ஆனால், அதில் ‘மதச்சார்பற்ற’ என்ற சொல் இருக்க வேண்டும் என்ற சொன்னவன் திருமாவளவன்.

மதச்சார்பற்ற சமூக நீதி வெற்றிக் கூட்டணி இப்படித்தான் உருவானது.” என தெரிவித்தார்.

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