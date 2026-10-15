வெற்றி விலை உயர்வுத் திட்டம் CM BRO-வின் அதிரடி OFFER - கனிமொழி விமர்சனம்

ரூ.52-க்கு விற்கப்பட்ட கிலோ அரிசியின் விலை தற்போது ரூ.75-க்கு விற்கப்படுவதாக கனிமொழி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழகத்தில் கடந்த ஓரிரு மாதங்களாக அத்தியாவசியப் பொருட்களான அரிசி, பருப்பு விலை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது.
அரிசி விலை கிடுகிடுவென உயர்ந்து ஒரு மூட்டைக்கு ரூ.300 முதல் ரூ.600 வரை அதிகரித்துள்ளது நடுத்தர குடும்பங்கள் இடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
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புழுங்கல் பொன்னி அரிசி ரூ.75 என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
ரூ.52-க்கு விற்கப்பட்ட கிலோ அரிசியின் விலை தற்போது ரூ.75-க்கு விற்கப்படுவதாக கனிமொழி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.