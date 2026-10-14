அதிமுகவை எந்த கொம்பனாலும் ஆட்டவோ, அசைக்கவோ முடியாது - ஆதவ் அர்ஜுனாவுக்கு இபிஎஸ் பதிலடி

தவெகவில் ஆள் இல்லாததால் அதிமுகவில் இருந்து கிளைச்செயலாளர்களை அழைத்து குதிரைபேரம் செய்வதாக எடப்பாடி பழனிசாமி கூறினார்.
* தேர்தல் நேரத்தில் ஒன்று சொல்லிவிட்டு ஆட்சியமைப்பதற்காக அந்தர்பல்டி அடித்து பேசுபவர் தான் விஜய்.
* அதிமுகவை தவெக அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா குறைத்து மதிப்பிட்டு வருகிறார்.
* அதிமுகவில் இருந்து கிளைச்செயலாளர்கள் வந்துவிடுவார்கள் என கூறிய அமைச்சர் ஆதவ் கனவு காண்கிறார்.
* அதிமுகவை எந்த கொம்பனாலும் ஆட்டவோ, அசைக்கவோ முடியாது.
* அடுத்த கட்சிக்காரர்களை கூவிக்கூவி அழைக்கும் நிலைக்கு தவெக சென்றுள்ளது.
* தவெகவில் ஆள் இல்லாததால் அதிமுகவில் இருந்து கிளைச்செயலாளர்களை அழைத்து குதிரைபேரம் செய்கின்றனர்.
* கரூர் பிரசார கூட்டத்தில் சிக்கி உயிரிழந்தோருக்கு அஞ்சலி கூட செலுத்தாதவர் தான் விஜய்.
* அடுத்த கட்சிக்காரனை அழைத்து தவெகவை வளர்ப்பதற்கு கேவலமாக இல்லையா?
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.