தமிழக செய்திகள்

கர்நாடக முதல்வரை பார்த்து பயமா..?- எடப்பாடி பழனிசாமி கேள்வி

தமிழகம், புதுச்சேரி ஒப்புதல் இல்லாமல் புதிய அணையோ, நீர் தேக்கமோ கட்ட இயலாது என்ற அரசியல் அமைப்புச் சட்டத்தை முதல்வர் அறிவாரா?
எடப்பாடி பழனிசாமி
எடப்பாடி பழனிசாமி
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Summary

மேகதாது அணை விவகாரத்தில் கர்நாடக முதல்வர் டி.கே. சிவகுமார் நடத்தை மற்றும் மத்திய நிபுணர் குழு ஆய்வை எடப்பாடி பழனிசாமி கடுமையாக கண்டித்துள்ளார். தமிழக அரசு மௌனமாக இருப்பது, கர்நாடகத்துடன் கூட்டு சேர்ந்து தமிழகத்தை வஞ்சிக்கிறதா என்ற சந்தேகத்தை எழுப்புகிறது. அரசியல் அமைப்புச் சட்டத்தையும் மீறி புதிய அணை முயற்சி நடப்பதாக அவர் குற்றம் சாட்டுகிறார்.

அ.தி.மு.க. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி எக்ஸ் தள பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில்,

தனக்கு தானே பட்டம் சூட்டி கொண்ட தாய்மாமா என்ன செய்யப் போகிறார்?

மேகதாது அணை அமைய உள்ள இடத்தை மத்திய அரசின் நிபுணர் குழு நேரில் பார்த்து ஆய்வு செய்துள்ளதாக கர்நாடகா முதல்வர் சிவகுமார் தெரிவித்துள்ளது கடும் கண்டனத்திற்குரியது.

கேள்வி

இதுகுறித்து இன்னமும் தமிழக அரசு சார்பில் எந்த செய்தியும் வரவில்லை.

கர்நாடகத்துடன் தமிழக அரசு கூட்டு சேர்ந்து தமிழகத்தை வஞ்சிக்கும் செயலுக்குத் துணை போகிறதா என்ற கேள்வி மக்களிடத்தில் எழுகிறது.

மேகதாது அணை கட்டுமான அனுமதி கேட்டு கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே.சிவகுமார், மத்திய ஜல்சக்தி துறை அமைச்சரை சந்தித்துப் பேசியிருப்பதும் சந்தேகத்தை உண்டாக்குகிறது.

வாய் திறக்கவில்லை

தமிழகம், புதுச்சேரி ஒப்புதல் இல்லாமல் புதிய அணையோ, நீர் தேக்கமோ கட்ட இயலாது என்ற அரசியல் அமைப்புச் சட்டத்தை முதல்வர் அறிவாரா?

தண்ணீர் திறப்புக்கும் வாய் திறக்கவில்லை.

அணை கட்ட தடுப்பதற்கும் வாய் திறக்கவில்லை.

கர்நாடக காங்கிரஸ் கட்சியுடன் கூட்டணி வைத்துக்கொண்டு தமிழக விவசாயிகளை வஞ்சிக்கும் தமிழக அரசுக்கும் ரீல் முதல்வருக்கும் கடுமையான கண்டனம்.

உடனடியாக அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தைக் கூட்டி மத்திய அரசுக்கும் கர்நாடக அரசுக்கும் கடுமையான அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறேன்.

தவெக
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