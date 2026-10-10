தமிழக செய்திகள்

அதிமுக சுயபரிசோதனை செய்ய வேண்டிய தருணம் இது - அன்புமணி

இடைத்தேர்தல் வெற்றி தவெகவிற்கு கூடுதல் பலம் சேர்க்கும்.
அன்புமணி ராமதாஸ்
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Summary

எல் நினோ தாக்கம் குறித்து முதலமைச்சர் விஜய் உடனடியாக ஆலோசிக்க வேண்டும் என்று அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்தார்.

சென்னை விமான நிலையத்தில் பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:

* இடைத்தேர்தலில் அதிமுக 3-வது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.

* அதிமுக சுயபரிசோதனை செய்ய வேண்டிய தருணம் இது.

* 5 மாதங்களுக்கு முன்பு வென்ற அதிமுக தற்போது 3-வது இடம்.

* தமிழ்நாட்டை அதிக நாட்கள் ஆண்ட அதிமுக 3-வது இடத்திற்கு சென்றுள்ளது.

* அதிமுகவுக்கு நல்ல ஒரு ஆலோசனையாக கூறுகிறேன். தவறான எண்ணத்தில் இல்லை.

* இடைத்தேர்தல் வெற்றி தவெகவிற்கு கூடுதல் பலம் சேர்க்கும்.

* தவெக ஆட்சியில் அமைச்சர் பதவி வேண்டுமென நாங்கள் கேட்கவும் இல்லை, கேட்கப் போவதும் இல்லை.

* மக்கள் சார்ந்த பிரச்சனைகளில் தமிழக அரசு கவனம் செலுத்த வேண்டும்.

* எல் நினோ தாக்கம் குறித்து முதலமைச்சர் விஜய் உடனடியாக ஆலோசிக்க வேண்டும்.

* மேட்டூர் அணையில் தற்போது 30 டிஎம்சி தண்ணீர் தான் உள்ளது.

* மேட்டூர் அணையில் இருந்து இன்னும் 1 வாரத்திற்கு தான் தண்ணீர் திறக்க முடியும்.

* இந்த ஆண்டு ஒன்றரை லட்சம் ஏக்கரில் தான் குறுவை சாகுபடி நடைபெற்றுள்ளது.

* இந்த ஆண்டு சம்பா சாகுபடியும் 1.6 லட்சம் ஏக்கராக குறைந்துள்ளது.

* தமிழ்நாட்டில் அரிசி விலை கிலோவுக்கு ரூ.20 வரை உயர்ந்துள்ளது.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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அன்புமணி ராமதாஸ்
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