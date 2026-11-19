நியூசிலாந்துக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியின் முதல் நாளில், உணவு இடைவேளையின்போது நியூசிலாந்து அணி 23 ஓவர்களில் 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து 60 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்து தடுமாறியது. இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ரா சிறப்பாகப் பந்துவீசி ஆரம்பத்திலேயே நியூசிலாந்து அணியை நிலைகுலையச் செய்தார்.
வெலிங்டனில் உள்ள பேசின் ரிசர்வ் மைதானத்தில் தொடங்கிய இந்தப் போட்டியில், இந்திய கேப்டன் சுப்மன் கில் டாஸ் வென்று முதலில் பந்துவீசத் தீர்மானித்தார். ஆடுகளத்தின் தன்மையைக் கணக்கில் கொண்டு இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் துல்லியமாகப் பந்துவீசி முதல் அமர்வில் முழு ஆதிக்கம் செலுத்தினர்.
போட்டியின் மூன்றாவது பந்திலேயே நியூசிலாந்து கேப்டன் டாம் லாதமை (0) வீழ்த்தி பும்ரா இந்தியாவுக்குச் சிறப்பான தொடக்கத்தை அமைத்துக் கொடுத்தார். பந்து உள்ளே திரும்பி வந்ததைக் கவனிக்காமல் லாதம் விட்ட நிலையில், ஆஃப் ஸ்டம்பின் பெயில்ஸ் விழுந்தது. அதனைத் தொடர்ந்து அன்ஷுல் கம்போஜ் வீசிய பந்தில் டெவோன் கான்வே (4) விக்கெட் கீப்பர் ரிஷப் பந்த்திடம் கேட்ச் கொடுத்து வெளியேறினார். இதனால் 12 ரன்களுக்கே நியூசிலாந்து அணி 2 விக்கெட்டுகளை இழந்தது.
ஆரம்பக்கட்ட விக்கெட் வீழ்ச்சிக்குப் பிறகு ஹென்றி நிக்கோல்ஸ் மற்றும் ரச்சின் ரவீந்திரா ஜோடி அணியைச் சரிவிலிருந்து மீட்கப் போராடியது. நிக்கோல்ஸ் எல்.பி.டபிள்யூ தீர்ப்புக்கு எதிராக டிஆர்எஸ் முறையில் மேல்முறையீடு செய்து தப்பித்தார். ஆடுகளத்தில் இருந்த ஈரப்பதம் விலகிய பிறகு இருவரும் சற்று நிதானமாக விளையாடி 39 ரன்கள் சேர்த்தனர்.
ரன்களைச் சேர்க்க முடியாமல் திணறிய ரச்சின் ரவீந்திரா (15), ஆகாஷ் தீப் வீசிய ஷார்ட் பந்தில் கட் ஷாட் அடிக்க முயன்று ரிஷப் பந்த்திடம் கேட்ச் கொடுத்து ஆட்டமிழந்தார். அதனைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய டேரில் மிட்செலை வீழ்த்த பும்ரா வகுத்த வியூகம் உடனடி பலன் அளித்தது. பும்ராவின் கோரிக்கைக்கு ஏற்ப ஷார்ட் லெக் திசையில் கேப்டன் கில் ஃபீல்டரை நிறுத்தினார். பும்ரா வீசிய பந்தை மிட்செல் தட்டி விட முயன்றபோது, ஷார்ட் லெக் திசையில் நின்றிருந்த யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் அற்புதமாகப் பிடித்த கேட்ச்சால் மிட்செல் 1 ரன்னில் வெளியேறினார்.
உணவு இடைவேளையின்போது ஹென்றி நிக்கோல்ஸ் 29 ரன்களுடனும், டாம் பிளண்டெல் 5 ரன்களுடனும் ஆட்டமிழக்காமல் களத்தில் இருந்தனர். இந்தியத் தரப்பில் பும்ரா 7 ஓவர்களில் 17 ரன்கள் விட்டுக்கொடுத்து 2 விக்கெட்டுகளையும், அன்ஷுல் கம்போஜ் மற்றும் ஆகாஷ் தீப் தலா ஒரு விக்கெட்டையும் கைப்பற்றினர்.