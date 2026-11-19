தோனி ஏதோ ஒரு சிறப்பான சாதனையை நிகழ்த்துவார் என்று தாங்கள் எப்போதும் நம்பியதாகவும், ஆனால் அவர் அதைவிடப் பல மடங்கு உயர்ந்த சாதனைகளைப் படைத்துள்ளதாகவும் சச்சின் புகழாரம் சூட்டியுள்ளார்.
ஐ.பி.எல் கிரிக்கெட் தொடரில் இருந்து எம்.எஸ். தோனி ஓய்வு அறிவித்ததைத் தொடர்ந்து, முன்னாள் கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் சச்சின் டெண்டுல்கர் தமது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் நெகிழ்ச்சியான வாழ்த்துப் பதிவை வெளியிட்டுள்ளார். தோனியுடன் ஒரே டிரெஸ்ஸிங் ரூமைப் பகிர்ந்து கொண்டதும், இந்திய கிரிக்கெட் வரலாற்றின் மறக்க முடியாத தருணங்களில் ஒன்றாகப் பங்கேற்றதும் தனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியை அளித்ததாகச் சச்சின் குறிப்பிட்டுள்ளார். தோனி ஏதோ ஒரு சிறப்பான சாதனையை நிகழ்த்துவார் என்று தாங்கள் எப்போதும் நம்பியதாகவும், ஆனால் அவர் அதைவிடப் பல மடங்கு உயர்ந்த சாதனைகளைப் படைத்துள்ளதாகவும் சச்சின் புகழாரம் சூட்டியுள்ளார்.
வங்கதேச சுற்றுப்பயணத்தின் போது தோனியின் அதிரடி ஆட்டத்தைக் கண்ட தருணத்தைச் சச்சின் தமது பதிவில் நினைவு கூர்ந்துள்ளார். அப்போது முன்னாள் கேப்டன் சௌரவ் கங்குலியிடம் தோனியின் பவர்-ஹிட்டிங் திறனில் ஏதோ ஒரு தனித்துவம் இருப்பதாகத் தாம் கூறியதைச் சச்சின் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். அரிய திறமை கொண்ட வீரராகத் திகழ்ந்த தோனி, இந்திய கிரிக்கெட்டுக்குத் தன்னால் இயன்ற அனைத்தையும் முழுமையாக வழங்கியுள்ளதாகவும், இந்தப் பயணத்தில் இணைந்து பயணித்தது அற்புதமான அனுபவம் என்றும் சச்சின் பாராட்டியுள்ளார்.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியை ஐந்து முறை ஐ.பி.எல் சாம்பியன் பட்டத்திற்கு வழிநடத்திய தோனி, ஆட்டக்காரராக ஐ.பி.எல் தொடரிலிருந்து விடைபெற்றாலும், எதிர்வரும் 2027 ஐ.பி.எல் சீசனுக்கான சி.எஸ்.கே அணியின் ஆலோசகராகச் செயல்பட உள்ளார். அதே நேரத்தில், 2027 சீசனுக்காகச் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளராக முன்னாள் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜாகீர் கான் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. வீரராகக் களமிறங்காவிட்டாலும், சி.எஸ்.கே அணியுடனும் இந்திய கிரிக்கெட்டுடனும் தோனியின் தொடர்பு புதிய வடிவில் தொடர்வது ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.