முன்னாள் இந்திய கிரிக்கெட் வீரரும், 1983-ஆம் ஆண்டு இந்தியா உலக கோப்பையை வென்ற பயணத்தின் நாயகர்களில் ஒருவருமான மதன் லால், 2027-ஆம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள ஐசிசி ஆடவர் கிரிக்கெட் உலகக் கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணியில் ரோகித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலி இடம்பெற வேண்டும் என்று நம்புகிறார்.
மேலும், இந்த இரு மூத்த பேட்ஸ்மேன்களின் அனுபவமும் ஆட்டத்திறனும் அணியின் பயணத்திற்கு சம முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார். ரோகித் மற்றும் கோலி போன்ற அனுபவமிக்க வீரர்கள், முக்கிய போட்டிகளில் அணிக்கு குறிப்பிடத்தக்க மதிப்பை கொண்டு வருகிறார்கள் என்றும், அங்கு அவர்களின் இருப்பும் ஆட்டத்திறனும் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்றும் மதன் லால் குறிப்பிட்டார்.
"அடுத்த ஆண்டு உலக கோப்பையில் ரோகித் சர்மாவும் விராட் கோலியும் இடம்பெற வேண்டும் என்று நான் நம்புகிறேன். அணிக்கு அவர்களின் ஆட்டம் சம முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கும். பெரிய தொடர்களில், அவர்களை போன்ற அனுபவம் வாய்ந்த மற்றும் திறமையான வீரர்களையே அணி பெரிதும் எதிர்பார்க்கிறது.
தங்களது விளையாட்டு வாழ்க்கைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்பதற்கு முன்பு, இருவரும் மற்றொரு உலக கோப்பையை வெல்ல விரும்புவார்கள் என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன். எனவே, அவர்கள் உலக கோப்பை பயணத்தில் ஒரு பகுதியாக இருக்க வேண்டும் என்று நான் கருதுகிறேன்," என்று மதன் லால் கூறினார்.
தென் ஆப்பிரிக்கா, ஜிம்பாப்வே மற்றும் நமீபியாவில் 2027-இல் நடைபெற இருக்கும் பிரம்மாண்டமான தொடருக்கான இந்தியாவின் ஆயத்த பணிகளில் ரோகித் மற்றும் கோலியின் எதிர்கால பங்களிப்புகள் குறித்து கேள்விகள் தொடர்ந்து எழுந்துள்ள வேளையில், முன்னாள் ஆல்-ரவுண்டரின் இந்த ஆதரவு வந்துள்ளது.
நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிராக இந்தியா 3-1 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்ற சமீபத்திய ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில், இந்த இரண்டு பேட்ஸ்மேன்களும் கடினமான ஆட்டத்திறனை வெளிப்படுத்தினர்.
ரோகித் சர்மாவுக்கு இந்த தொடர் மிகவும் ஏமாற்றமளித்தது. அவர் நான்கு இன்னிங்ஸ்களில் 7.50 என்ற சராசரியில் வெறும் 30 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தார். அவர் எடுத்த 0, 23, 0 மற்றும் 7 ரன்களில் இரண்டு முறை டக் அவுட் ஆனதும் அடங்கும். இது ஒரு தொடக்க ஆட்டக்காரராக இருதரப்பு ஒருநாள் தொடரில் அவரது மிகக் குறைந்த பேட்டிங் சராசரியாக அமைந்தது.
இதற்கிடையில், கோலி நான்கு இன்னிங்ஸ்களில் 21.50 சராசரியில் 86 ரன்கள் எடுத்து, இந்த தொடரில் இந்தியாவின் அதிக ரன்கள் எடுத்த வீரராக திகழ்ந்தார். ஆக்லாந்தில் 51 பந்துகளில் 74 ரன்கள் எடுத்து இந்தத் தொடரை சிறப்பாகத் தொடங்கிய அவர், அதன் பிறகு ஆடிய போட்டிகளில் 7, 0 மற்றும் 5 ரன்களையே எடுத்து, அந்த வேகத்தை தக்கவைக்க திணறினார்.